16.11.2017 | 10:18

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил выяснить, почему не все молодые семьи воспользовались полученными сертификатами для улучшения жилищных условий.

На реализацию в регионе федеральной программы по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов всех уровней было выделено 108,87 млн рублей. По этой программе выплаты могут получить признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий семьи, где возраст супругов не превышает 35 лет. Семьи должны быть платежеспособными (чтобы получить кредит, достаточный для покупки жилья).

Семья, не имеющая детей, может получить выплату в размере 30% от средней (расчетной) стоимости жилья, с детьми - 35%.

В 2017 году муниципальные образования выдали молодым семьям 180 таких сертификатов, но своим правом воспользовались только 140 из них.

«Необходимо помочь людям, чтобы они грамотно смогли реализовать сертификаты, а то главы районов выдали документы и успокоились. И предупредить случаи мошенничества - сертификаты предоставляются исключительно для приобретения или строительства жилья», - поставил задачу Иван Белозерцев на совещании, состоявшемся в четверг, 16 ноября.

Он поручил главам районов встретиться с семьями и выяснить, какие у них возникли сложности, почему они не приобрели жилье. «До 20 декабря все вопросы надо закрыть», - потребовал губернатор.

«Не торопятся с вложением средств поддержки и некоторые получатели губернаторского жилищного сертификата, который предназначен семье при рождении первого ребенка в течение года после заключения брака», - сообщили в пресс-службе правительства области.

В 2017 году на реализацию данной программы из регионального бюджета выделили 284 млн рублей. Однако из 865 выданных сертификатов были освоены 770.

Иван Белозерцев предложил пересмотреть условия использования губернаторского сертификата: у семей должна появиться возможность с его помощью гасить жилищные кредиты на уже приобретенное жилье на вторичном рынке.

«Люди уже приобрели жилье, взяли ипотеку, а расплатиться полученными средствами не могут. Мы выделяем большие деньги на реализацию этой программы. Давайте проанализируем, что мы можем сделать в интересах граждан», - заявил глава региона.

В настоящее время размер губернаторского сертификата составляет 328 тысяч рублей.