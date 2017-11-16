16.11.2017 | 14:23

Глава региона подписал постановление о выделении из областного бюджета 3 млн 860 тыс. рублей погорельцам из Леонидовки.

«Распоряжение губернатора - выделить гражданам, которые там проживали и прописаны, по 100 тыс. рублей на каждого человека. А также проследить, чтобы эти средства дошли до граждан и чтобы те направили их на восстановление или приобретение жилья», - подчеркнул Иван Белозерцев.

26 октября в результате пожара в 19-квартирном доме № 33а на улице Школьной 37 человек лишились крыши над головой. По предварительной версии, одной из причин возгорания стала неисправность газового котла.

«Я осталась на улице с двумя маленькими детьми, сгорело все имущество. Нас в этом доме проживало 19 семей, много несовершеннолетних детей», - рассказала после трагедии одна из погорельцев Альбина Атанькина.

Тему нарушений гражданами правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и газового оборудования обсудили участники видеоконференции губернатора с главами сельских районов и муниципальных образований.

«Анализ пожаров показывает, что основными местами их возникновения по-прежнему остаются жилые домомовладения и надворные постройки граждан», - отметил заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по области Эдуард Кустов.

В общей сложности в жилом секторе за 10 месяцев произошло 639 пожаров, 143 из которых по причине нарушений правил эксплуатации печей. В огне погибли 71 человек, еще 30 получили травмы.