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Общество | Леонидовским погорельцам выделят почти 4 миллиона рублей

16.11.2017|14:23
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Глава региона подписал постановление о выделении из областного бюджета 3 млн 860 тыс. рублей погорельцам из Леонидовки.

«Распоряжение губернатора - выделить гражданам, которые там проживали и прописаны, по 100 тыс. рублей на каждого человека. А также проследить, чтобы эти средства дошли до граждан и чтобы те направили их на восстановление или приобретение жилья», - подчеркнул Иван Белозерцев.

26 октября в результате пожара в 19-квартирном доме № 33а на улице Школьной 37 человек лишились крыши над головой. По предварительной версии, одной из причин возгорания стала неисправность газового котла.

«Я осталась на улице с двумя маленькими детьми, сгорело все имущество. Нас в этом доме проживало 19 семей, много несовершеннолетних детей», - рассказала после трагедии одна из погорельцев Альбина Атанькина.

Тему нарушений гражданами правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и газового оборудования обсудили участники видеоконференции губернатора с главами сельских районов и муниципальных образований.

«Анализ пожаров показывает, что основными местами их возникновения по-прежнему остаются жилые домомовладения и надворные постройки граждан», - отметил заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по области Эдуард Кустов.

В общей сложности в жилом секторе за 10 месяцев произошло 639 пожаров, 143 из которых по причине нарушений правил эксплуатации печей. В огне погибли 71 человек, еще 30 получили травмы.

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Гость|16.11.2017 18:14|

penzainform.ru писал(a):

по 100 тыс. рублей на каждого человека
penzainform.ru писал(a):
чтобы эти средства дошли до граждан, и чтобы те направили их на восстановление или приобретение жилья
Абасаца, 1,5 тыс баксов!Это ж какая та зимбабва получается, а иначе как обьяснить что например в развитых странах столько чернокожие беженцы из Африки получают за 2 месяца и никто от них не требует держать ответза потраченные деньги)) Позор скупердяйской власти!

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