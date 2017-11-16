Глава региона подписал постановление о выделении из областного бюджета 3 млн 860 тыс. рублей погорельцам из Леонидовки.
«Распоряжение губернатора - выделить гражданам, которые там проживали и прописаны, по 100 тыс. рублей на каждого человека. А также проследить, чтобы эти средства дошли до граждан и чтобы те направили их на восстановление или приобретение жилья», - подчеркнул Иван Белозерцев.
26 октября в результате пожара в 19-квартирном доме № 33а на улице Школьной 37 человек лишились крыши над головой. По предварительной версии, одной из причин возгорания стала неисправность газового котла.
«Я осталась на улице с двумя маленькими детьми, сгорело все имущество. Нас в этом доме проживало 19 семей, много несовершеннолетних детей», - рассказала после трагедии одна из погорельцев Альбина Атанькина.
Тему нарушений гражданами правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и газового оборудования обсудили участники видеоконференции губернатора с главами сельских районов и муниципальных образований.
«Анализ пожаров показывает, что основными местами их возникновения по-прежнему остаются жилые домомовладения и надворные постройки граждан», - отметил заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по области Эдуард Кустов.
В общей сложности в жилом секторе за 10 месяцев произошло 639 пожаров, 143 из которых по причине нарушений правил эксплуатации печей. В огне погибли 71 человек, еще 30 получили травмы.
penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):Абасаца, 1,5 тыс баксов!Это ж какая та зимбабва получается, а иначе как обьяснить что например в развитых странах столько чернокожие беженцы из Африки получают за 2 месяца и никто от них не требует держать ответза потраченные деньги)) Позор скупердяйской власти!