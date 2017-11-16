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Общество | Городищенец избежал наказания за кражу шестилетней давности

16.11.2017|15:04
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Шемышейский районный суд прекратил уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Городищенского района в связи с истечением срока давности преследования.

В ночь с 26 на 27 октября 2011 года мужчина проник в чужой гараж в одном из сел Шемышейского района и похитил оттуда бензопилу и две цепи к ней на общую сумму 15 503 рубля.

«В 2011 году производство по делу было приостановлено, так как личность преступника не была установлена», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в Шемышейском районном суде.

В августе 2017-го, то есть спустя почти шесть лет, появилась информация о причастности к совершению преступления жителя Городищенского района. Тогда же производство по делу возобновили, материалы передали в суд.

«Суд установил, что подсудимый совершил преступление средней тяжести, оснований для приостановления течения сроков давности не имеется, соответственно срок давности уголовного преследования истек 27 октября 2017 года», - добавили в учреждении.

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