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Общество | Жители р. п. Лунино более четырех дней оставались без холодной воды

15.11.2017|12:29
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В Лунине директор коммунального предприятия ООО «Лунинское» привлечен к административной ответственности за несоблюдение нормативного уровня обеспечения населения ЖКУ.

В августе жители улицы Горького оставались без холодной воды с 6-го по 10-е число, хотя допустимая продолжительность перерыва не должна превышать 8 часов (суммарно).

В итоге руководителя организации оштрафовали на 500 рублей.

«В настоящее время жители р. п. Лунино обеспечены бесперебойным водоснабжением», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Аналогичное нарушение было допущено МУП «Горводоканал» в Никольском районе. Там в районной больнице почти трое суток не было холодной воды.

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Гость|15.11.2017 13:24|

penzainform.ru писал(a):

В итоге руководителя организации оштрафовали на 500 рублей.
Статья предусматривает штраф как на ответственное лицо так и на организацию, который в разы больше. Почему контрольный орган не выполнил свои обязанности полностью, ограничившись лишь минимально возможным штрафом руководителю? Почему не завели уголовное дело по статье халатность?

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