15.11.2017 | 12:29

В Лунине директор коммунального предприятия ООО «Лунинское» привлечен к административной ответственности за несоблюдение нормативного уровня обеспечения населения ЖКУ.

В августе жители улицы Горького оставались без холодной воды с 6-го по 10-е число, хотя допустимая продолжительность перерыва не должна превышать 8 часов (суммарно).

В итоге руководителя организации оштрафовали на 500 рублей.

«В настоящее время жители р. п. Лунино обеспечены бесперебойным водоснабжением», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Аналогичное нарушение было допущено МУП «Горводоканал» в Никольском районе. Там в районной больнице почти трое суток не было холодной воды.