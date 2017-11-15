В Лунине директор коммунального предприятия ООО «Лунинское» привлечен к административной ответственности за несоблюдение нормативного уровня обеспечения населения ЖКУ.
В августе жители улицы Горького оставались без холодной воды с 6-го по 10-е число, хотя допустимая продолжительность перерыва не должна превышать 8 часов (суммарно).
В итоге руководителя организации оштрафовали на 500 рублей.
«В настоящее время жители р. п. Лунино обеспечены бесперебойным водоснабжением», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Аналогичное нарушение было допущено МУП «Горводоканал» в Никольском районе. Там в районной больнице почти трое суток не было холодной воды.
penzainform.ru писал(a):Статья предусматривает штраф как на ответственное лицо так и на организацию, который в разы больше. Почему контрольный орган не выполнил свои обязанности полностью, ограничившись лишь минимально возможным штрафом руководителю? Почему не завели уголовное дело по статье халатность?