Мелкие недочеты в изоляции тепломагистралей в районе Севера представляют серьезную опасность и должны быть устранены в ближайшее время.
Глава Пензы Валерий Савельев и депутат городской думы Игорь Костин проверили состояние теплосетей на Севере. В начале года там лопнули трубы при пуске горячей воды после устранения аварии на ТЭЦ-1.
«Тепломагистраль на этом участке проложена не под землей, а идет на поверхности: так называемая воздушка. Из-за температурных скачков прошедшей зимой трубы лопнули и разморозились», - сообщили в пресс-службе городской думы.
В ходе нынешней проверки выяснилось, что на улицах Байкова и Можайского изоляция тепломагистралей в нескольких местах потрепана. С наступлением холодов это может привести к новой коммунальной аварии.
Валерий Савельев поручил начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Андрею Гришину связаться с МКП «Теплоснабжение», обслуживающим сеть, и добиться приведения труб в порядок в ближайшее время.
penzainform.ru писал(a):авария произошла на ТЭЦ, от состояния изоляции это никак не зависило. их бы и в изоляции так же разорвало, просто на 10 минут позже. это же физика: замерзшая вода в трубе замерзает, увеличивается в объеме и рвет трубу. поэтому в зиму все надземные емкости осушают до наступления холодов.