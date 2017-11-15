15.11.2017 | 13:23

Мелкие недочеты в изоляции тепломагистралей в районе Севера представляют серьезную опасность и должны быть устранены в ближайшее время.

Глава Пензы Валерий Савельев и депутат городской думы Игорь Костин проверили состояние теплосетей на Севере. В начале года там лопнули трубы при пуске горячей воды после устранения аварии на ТЭЦ-1.

«Тепломагистраль на этом участке проложена не под землей, а идет на поверхности: так называемая воздушка. Из-за температурных скачков прошедшей зимой трубы лопнули и разморозились», - сообщили в пресс-службе городской думы.

В ходе нынешней проверки выяснилось, что на улицах Байкова и Можайского изоляция тепломагистралей в нескольких местах потрепана. С наступлением холодов это может привести к новой коммунальной аварии.

Валерий Савельев поручил начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Андрею Гришину связаться с МКП «Теплоснабжение», обслуживающим сеть, и добиться приведения труб в порядок в ближайшее время.