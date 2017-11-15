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Общество | В районе Севера выявили проблемы с изоляцией тепломагистралей

15.11.2017|13:23
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Мелкие недочеты в изоляции тепломагистралей в районе Севера представляют серьезную опасность и должны быть устранены в ближайшее время.

Глава Пензы Валерий Савельев и депутат городской думы Игорь Костин проверили состояние теплосетей на Севере. В начале года там лопнули трубы при пуске горячей воды после устранения аварии на ТЭЦ-1.

«Тепломагистраль на этом участке проложена не под землей, а идет на поверхности: так называемая воздушка. Из-за температурных скачков прошедшей зимой трубы лопнули и разморозились», - сообщили в пресс-службе городской думы.

В ходе нынешней проверки выяснилось, что на улицах Байкова и Можайского изоляция тепломагистралей в нескольких местах потрепана. С наступлением холодов это может привести к новой коммунальной аварии.

Валерий Савельев поручил начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Андрею Гришину связаться с МКП «Теплоснабжение», обслуживающим сеть, и добиться приведения труб в порядок в ближайшее время.

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Гость|15.11.2017 14:58|

penzainform.ru писал(a):

С наступлением холодов это может привести к новой коммунальной аварии.
авария произошла на ТЭЦ, от состояния изоляции это никак не зависило. их бы и в изоляции так же разорвало, просто на 10 минут позже. это же физика: замерзшая вода в трубе замерзает, увеличивается в объеме и рвет трубу. поэтому в зиму все надземные емкости осушают до наступления холодов.

Гость|15.11.2017 15:07|

Воздушная теплотрасса между компрессорным заводом и бензозаправкой Лукойл открыта, кто будет платить за отопление атмосферы?

Имя: Гость
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