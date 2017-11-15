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Общество | В Пензе на улице Чапаева планируется создать зону отдыха

15.11.2017|09:02
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Пензенский предприниматель собирается благоустроить берег Суры на улице Чапаева (микрорайон Шуист) и организовать в этом месте зону отдыха. Протокол о намерениях между администрацией города и бизнесменом был подписан во вторник, 14 ноября.

Проект предусматривает создание в прибрежной зоне пляжа с благоустроенной прилегающей территорией, размещение спортплощадки, летнего кафе и парковки.

«Предполагаемый объем инвестиций составит 3 млн руб. Планируется создать дополнительно не менее 10 рабочих мест», - сообщает пресс-служба мэрии.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|15.11.2017 09:16|

Ура. Хоть отдохнуть теперь будет где...

Гость|15.11.2017 09:22|

Чего-чего , а зоны у нас умеют создавать .

Гость|15.11.2017 09:48|

Какая зона отдыха может быть на месте бывшего золоотвала?

Гость|15.11.2017 10:05|

Гость писал(a):

Какая зона отдыха может быть на месте бывшего золоотвала?
Это место давным давно застроено 3х этажными бараками.

Гость|15.11.2017 10:23|

Так речка-то не около бараков... А напротив частного сектора.

Имя: Гость
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