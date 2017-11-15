15.11.2017 | 09:02

Пензенский предприниматель собирается благоустроить берег Суры на улице Чапаева (микрорайон Шуист) и организовать в этом месте зону отдыха. Протокол о намерениях между администрацией города и бизнесменом был подписан во вторник, 14 ноября.

Проект предусматривает создание в прибрежной зоне пляжа с благоустроенной прилегающей территорией, размещение спортплощадки, летнего кафе и парковки.

«Предполагаемый объем инвестиций составит 3 млн руб. Планируется создать дополнительно не менее 10 рабочих мест», - сообщает пресс-служба мэрии.