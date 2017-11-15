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Общество | В Пензе на остановке «Путепровод» обновили павильон

15.11.2017|18:14
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Остановка «Путепровод» радует глаз - здесь заменили павильон. После того как предприниматель закрыл торговую точку, конструкция стала выглядеть неряшливо: с выдранной стенкой, разрисованная, заросшая виноградом, с горой мусора вокруг. Наконец власти обратили внимание на проблему.

«Сделали лучше, слава богу», - поделилась впечатлением пензячка.

«Нормально, от дождя и снега спрятаться можно. И не разбитая», - добавила другая прохожая.

Во время съемки сюжета журналистами «Службы 11» сюда приехали сотрудники коммунальной организации, следящие за павильоном. Они рассказали, что бывают тут каждый день. Работы у коммунальщиков последнее время прибавилось за счет тех остановок, где раньше были торговые точки. Прежде за ними ухаживал бизнес.

«Каждый день вот так. Эта остановка еще нормальная, бывают и хуже. Например, на Суворова в большие урны из домов мусор тащат», - рассказал рабочий Виктор.

Коммунальщики убрали мусор из бачка, смели грязь и окурки и отправились дальше. За день этой бригаде нужно побывать на 60 остановках.

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Гость|15.11.2017 19:55|

Автобус крутой и номера крутые. Водитель и остановка молодцы!

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