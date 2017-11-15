15.11.2017 | 09:23

Во вторник, 14 ноября, 12 лучших педагогов иностранного языка Пензенской области отправились в Великобританию, чтобы пройти стажировку на базе Sussex Coast College.

В 2017 году учителя английского языка региона осваивают программу повышения квалификации. На первом этапе 60 педагогов проходили интенсивные курсы в Пензенском государственном университете, общаясь с носителями языка.

По итогам обучения были определены 12 лучших учителей из Белинского, Вадинского, Иссинского, Кузнецкого, Колышлейского, Мокшанского, Неверкинского, Нижнеломовского, Пачелмского и Шемышейского районов. Они примут участие во втором этапе - стажировке за границей.

Для пензенских учителей подготовлены тренинги, семинары, презентации и ролевые игры, которые помогут усовершенствовать технику ведения занятий и устранят типичные ошибки, вызванные влиянием родного языка на иностранный в процессе изучения.

«По поручению главы региона данный проект будет продолжен и в 2018 году», - сообщили в пресс-службе областного правительства.