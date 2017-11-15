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Общество | Учителя из Пензенской области будут стажироваться в Великобритании

15.11.2017|09:23
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Во вторник, 14 ноября, 12 лучших педагогов иностранного языка Пензенской области отправились в Великобританию, чтобы пройти стажировку на базе Sussex Coast College.

В 2017 году учителя английского языка региона осваивают программу повышения квалификации. На первом этапе 60 педагогов проходили интенсивные курсы в Пензенском государственном университете, общаясь с носителями языка.

По итогам обучения были определены 12 лучших учителей из Белинского, Вадинского, Иссинского, Кузнецкого, Колышлейского, Мокшанского, Неверкинского, Нижнеломовского, Пачелмского и Шемышейского районов. Они примут участие во втором этапе - стажировке за границей.

Для пензенских учителей подготовлены тренинги, семинары, презентации и ролевые игры, которые помогут усовершенствовать технику ведения занятий и устранят типичные ошибки, вызванные влиянием родного языка на иностранный в процессе изучения.

«По поручению главы региона данный проект будет продолжен и в 2018 году», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Гость|15.11.2017 10:28|

А как же речь Иван Александровича на вскрытии письма потомкам 07.11.2017, об опасности "запада"?

Чему там научат наших педагогов, чему они будут учить наших детей?

Гость|15.11.2017 10:33|

penzainform.ru писал(a):

12 лучших педагогов иностранного языка Пензенской области отправились в Великобританию, чтобы пройти стажировку на базе Sussex Coast College.
Надо отправлять тех, кто похуже, что бы их подтянуть к лучшим. А так получится не досягаемый разрыв между лучшими и худшими.

Гость|15.11.2017 10:39|

Опасно туда учителей отправлять с точки зрения патриотизма.

Гость|15.11.2017 10:50|

Валерий Савин тоже ездил повышать квалификацию.

Повышение квалификации:

Российско-французский институт региональной администрации, Франция (1997),

Библиотека Конгресса США, Соединенные Штаты, (1999)

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