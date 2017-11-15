Во вторник, 14 ноября, 12 лучших педагогов иностранного языка Пензенской области отправились в Великобританию, чтобы пройти стажировку на базе Sussex Coast College.
В 2017 году учителя английского языка региона осваивают программу повышения квалификации. На первом этапе 60 педагогов проходили интенсивные курсы в Пензенском государственном университете, общаясь с носителями языка.
По итогам обучения были определены 12 лучших учителей из Белинского, Вадинского, Иссинского, Кузнецкого, Колышлейского, Мокшанского, Неверкинского, Нижнеломовского, Пачелмского и Шемышейского районов. Они примут участие во втором этапе - стажировке за границей.
Для пензенских учителей подготовлены тренинги, семинары, презентации и ролевые игры, которые помогут усовершенствовать технику ведения занятий и устранят типичные ошибки, вызванные влиянием родного языка на иностранный в процессе изучения.
«По поручению главы региона данный проект будет продолжен и в 2018 году», - сообщили в пресс-службе областного правительства.
А как же речь Иван Александровича на вскрытии письма потомкам 07.11.2017, об опасности "запада"?
Чему там научат наших педагогов, чему они будут учить наших детей?