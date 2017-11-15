15.11.2017 | 14:33

В пятницу, 10 ноября, в большом зале библиотеки имени М. Ю. Лермонтова состоялась презентация Пензенского района в рамках областного смотра-фестиваля «Таланты земли Пензенской». В фойе была организована выставка, в которой приняла участие и компания «Термодом».

Посетители могли познакомиться со строительными материалами, которые производит холдинг. Это силикатный кирпич, тротуарная плитка, сухие строительные смеси, бетон, лакокрасочные материалы и многое другое.

Кроме того, сотрудники ООО ПКФ «Термодом» рассказывали о строящихся домах, отвечали на вопросы гостей и предлагали различные варианты приобретения жилья.

Также на выставке был презентован жилой квартал «Радужные дворы». Это новый тип застройки в Городе Спутнике. В таком квартале зона парковки вынесена за пределы двора, в каждом подъезде есть два выхода (во двор и на улицу), а на закрытой территории между несколькими домами обустроена зеленая зона для отдыха детей и взрослых.

На фестивале наградили лучших специалистов. В их числе оказался и сотрудник компании «Термодом» - производитель работ Илья Коромыслов. Ему была вручена почетная грамота за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Пензенского района.

Завершился фестиваль выступлением ведущих творческих коллективов района. Артисты порадовали зрителей хореографическими и вокальными номерами.