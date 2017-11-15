15.11.2017 | 15:01

При содействии благотворительного фонда «Караван добрых дел» на лечение в центр Надежды Лоскутовой был отправлен маленький житель Пензы Егор Рогожкин. Стоимость лечения составила 102 000 рублей.

У мальчика в возрасте одного месяца начались судороги, после чего он впал в кому. Самостоятельно Егор начал дышать после двух операций и двух недель, проведенных в реанимации. Врачи поставили диагноз: «ДЦП, спастический тетрапарез, бульбарный синдром, ЗПМР, атрофия зрительного нерва и анализатора».

Фонд «Караван добрых дел» обратился к неравнодушным пензенцам с просьбой помочь в сборе средств для лечения ребенка в Центре Надежды Лоскутовой. И жители города откликнулись на призыв.

Егорка проходил лечение с 19 октября по 3 ноября. О достигнутых результатах сообщил папа Егора Олег Рогожкин: «Огромное вам спасибо, съездили великолепно! Егор на сеансах вообще не пищал и по приезду стал спокойнее. Стал внимательнее и лучше засыпать. Очень рады, что смогли попасть на лечение!»

«Караван добрых дел» благодарит всех неравнодушных людей, которые помогают детям-инвалидам. В настоящее время фонд собирает средства для Насти Кичатовой. Необходимо 149 800 рублей для реабилитации в Университетской клинике головной боли г. Москвы.

«Все желающие оказать содействие таким детям, а также те, кому необходима помощь, могут обратиться в благотворительный фонд «Караван добрых дел» по телефону 8-937-416-82-42 или по e-mail fonddobro@inbox.ru», - говорит председатель правления фонда Ольга Чистякова.