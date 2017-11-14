14.11.2017 | 11:43

В Пензенской области уничтожили 34,3 кг груш, незаконно доставленных на территорию России из Польши.

9 ноября сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили три ящика фруктов на оптово-розничной базе «Крымская» в Пензе.

Владельцы продукции не представили документов о легальности перемещения и нахождения груш на территории России, а также об их фитосанитарной безопасности. В отношении них возбуждены административные дела за нарушение правил перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции.

«Запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в районе села Чемодановка», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист межрегионального управления Россельхознадзора Лариса Якушкина.