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Общество | В Пензенской области уничтожили три ящика польских груш

14.11.2017|11:43
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В Пензенской области уничтожили 34,3 кг груш, незаконно доставленных на территорию России из Польши.

9 ноября сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили три ящика фруктов на оптово-розничной базе «Крымская» в Пензе.

Владельцы продукции не представили документов о легальности перемещения и нахождения груш на территории России, а также об их фитосанитарной безопасности. В отношении них возбуждены административные дела за нарушение правил перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции.

«Запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в районе села Чемодановка», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист межрегионального управления Россельхознадзора Лариса Якушкина.

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Гость|14.11.2017 11:56|

В детдома отдать слабо?

Гость|14.11.2017 11:59|

Ну что, кто-то уже проквакал про отдать пенсионерам и дитЯм сию отраву?

Гость|14.11.2017 12:04|

Гость писал(a):

Ну что, кто-то уже проквакал про отдать пенсионерам и дитЯм сию отраву?
Жри дерьмо - спасай Россию.

Имя: Гость
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