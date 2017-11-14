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Общество | В Пензенской области намерены сохранить все транспортные маршруты

14.11.2017|13:33
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Во вторник, 14 ноября, на публичных слушаниях по бюджету на 2018 и плановый период 2019-2020 годов в Законодательном собрании Пензенской области обсуждали развитие сферы транспорта.

«Планируется ли создание или возрождение муниципального транспорта и его финансирование?» - задал вопрос один из членов молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области.

По словам председателя регионального правительства Николая Симонова, что касается городских маршрутов, то сейчас работа муниципального и частного транспорта минтрансом уравнена. Губернатор подписывал распоряжение о выделении 100 млн рублей на автобусы, был конкурс, но не все пожелали в нем участвовать.

«В области проблема гораздо серьезнее. Маршрутов два типа: межмуниципальные и внутримуниципальные. На последних существуют проблемы, потому что пассажиропоток меньше. До конца года планируется реструктуризировать наш автотранспортный холдинг», - пояснил Николай Симонов.

Председатель правительства подчеркнул, что главная задача - сохранить все межмуниципальные и внутримуниципальные маршруты.

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Гость|14.11.2017 14:34|

Сохранить и приумножить надо так писать.

Гость|14.11.2017 14:41|

Гость писал(a):

сократите количество маршруток.

от них в городе полный коллапс!

Точно. И главное, все едут пустые, сволочи! Нет? Я ошибаюсь? А если так, то как же их можно сокращать? У вас есть альтернативные предложения и есть деньги на них? Тогда вперёд и с музыкой!

Гость|14.11.2017 15:01|

penzainform.ru писал(a):

По словам председателя регионального правительства Николая Симонова, что касается городских маршрутов, то сейчас работа муниципального и частного транспорта минтрансом уравнена. Губернатор подписывал распоряжение о выделении 100 млн рублей на автобусы, был конкурс, но не все пожелали в нем участвовать.

«В области проблема гораздо серьезнее. Маршрутов два типа: межмуниципальные и внутримуниципальные. На последних существуют проблемы, потому что пассажиропоток меньше. До конца года планируется реструктуризировать наш автотранспортный холдинг», - пояснил Николай Симонов.

Что там реструктуризировать!?Под Дилижансом и Меркурием почти все пассажирские перевозки в городе и как эти структуры при поддержке городских властей сначала дербанили МУП ППП ,а потом Дилижанс подмял под себя и троллейбусы."Братьям" -троллейбусы,"семье"-деньги на покупку новых автобусов.Что бы уменьшить в разы коррупционную составляющую надо сделать как в Казани,только муниципальный перевозчик,и никаких маршруток,и постоянный контроль перевозчика.

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