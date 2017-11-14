14.11.2017 | 13:33

Во вторник, 14 ноября, на публичных слушаниях по бюджету на 2018 и плановый период 2019-2020 годов в Законодательном собрании Пензенской области обсуждали развитие сферы транспорта.

«Планируется ли создание или возрождение муниципального транспорта и его финансирование?» - задал вопрос один из членов молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области.

По словам председателя регионального правительства Николая Симонова, что касается городских маршрутов, то сейчас работа муниципального и частного транспорта минтрансом уравнена. Губернатор подписывал распоряжение о выделении 100 млн рублей на автобусы, был конкурс, но не все пожелали в нем участвовать.

«В области проблема гораздо серьезнее. Маршрутов два типа: межмуниципальные и внутримуниципальные. На последних существуют проблемы, потому что пассажиропоток меньше. До конца года планируется реструктуризировать наш автотранспортный холдинг», - пояснил Николай Симонов.

Председатель правительства подчеркнул, что главная задача - сохранить все межмуниципальные и внутримуниципальные маршруты.