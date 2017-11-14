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Общество | В Пензе в исправительной колонии № 4 открыли кафе для осужденных

14.11.2017|14:44
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В исправительной колонии № 4 открылось кафе, в котором осужденные могут съесть курицу гриль и фаршированные блинчики.

Меню также включает манты, пельмени, фаршированный перец, голубцы и пирожки шести видов. Обед в кафе является дополнительным к основному и доступен только тем осужденным, на лицевых счетах которых есть деньги.

В исправительных колониях № 1 и 5 подобные кафе с успехом работают больше года.

«Реализация продукции собственного производства через кафе и магазины торгового профиля направлена на получение учреждениями УФСИН дополнительных доходов», - сообщили в пресс-службе областного управления.

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Гость|14.11.2017 15:10|

Привет из солнечной Бурятии.

Гость|14.11.2017 15:23|

Козье молоко забыли для шерстяных . На красной это будет в самую пору .

Гость|14.11.2017 15:26|

А бордель с сауной неужто не открыли?

Гость|14.11.2017 15:39|

Питание в тюрьме лучше даже чем у детей, ЖКХ и квартплаты нет, работой по госконтракту обеспечен. Теперь еще и кафе. Понятно, почему те кто там побывал стремятся туда снова.

АвтоНарушитель|14.11.2017 15:43|

На счетах будут деньги-от тех,кого ошкурят по телефону!

Гость|14.11.2017 15:50|

Через "Пензаплат" поди рассчитываются?

Что за платёжная система, по поводу комиссии жалоб нет?

Гость|14.11.2017 15:54|

Гость писал(a):

Привет из солнечной Бурятии.
сам-то откуда будешь? Я - элеваторский...

Имя: Гость
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