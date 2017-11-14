14.11.2017 | 14:44

В исправительной колонии № 4 открылось кафе, в котором осужденные могут съесть курицу гриль и фаршированные блинчики.

Меню также включает манты, пельмени, фаршированный перец, голубцы и пирожки шести видов. Обед в кафе является дополнительным к основному и доступен только тем осужденным, на лицевых счетах которых есть деньги.

В исправительных колониях № 1 и 5 подобные кафе с успехом работают больше года.

«Реализация продукции собственного производства через кафе и магазины торгового профиля направлена на получение учреждениями УФСИН дополнительных доходов», - сообщили в пресс-службе областного управления.