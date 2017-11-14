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Общество | В Пензе прошла всероссийская выставка собак

14.11.2017|15:59
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В Пензе в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звезда» прошла всероссийская выставка собак.

Представитель тибетской породы ши-тцу по кличке Роман находился в числе участников. На подобных мероприятиях этот годовалый пес выступал не в первый раз и уже успел завоевать несколько титулов.

«Начинал он с BIS-baby Евразии, уже многократный BIS-Junior, и в его копилочке уже есть Best in Show, то есть он очень везучий парень. Украшения на нем необходимы для того, чтобы держать волосы, делать силуэт собаки», - рассказала хозяйка пушистого чемпиона Наталья Тишанова.

Хотя эта выставка и посвящена 20-летию Пензенского клуба собаководства «Ласточка», на нее съехались владельцы четвероногих и из других регионов России, ведь здесь их питомец может получить заветный титул чемпиона РКФ. Всего в соревнованиях приняли участие около 500 собаководов.

«Звание РКФ дает имидж собаке, поднимает ее статус и, естественно, тешит самолюбие хозяина», - отметила организатор выставки Ирина Чинаева.

Но перед этим владелец четверного участника не один день готовит своего питомца к выставке, ведь важны не только внешние данные породы, но и умение собаки работать на ринге. За этим наблюдают опытные кинологи, которые и решают, кто достоит очередного титула.

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Гость|14.11.2017 19:15|

Опять мешков блохастых привезли?

Имя: Гость
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