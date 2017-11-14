14.11.2017 | 12:45

Депутат городской думы Юрий Зиновьев откликнулся на жалобы пензенцев на зеленый картофель в магазинах «Магнит» и вместе с начальником управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольгой Жовтяк и заместителем начальника отдела управления Россельхознадзора Галиной Сиговой побывал в нескольких магазинах торговой сети в понедельник, 13 ноября.

«Комиссия посетила предприятия сетевой торговли «Магнит» на ул. Ставского, 4, Пушкина, 43а, и ул. Коммунистической, 35. Во всех магазинах факты, указывающие на реализацию некачественного (зеленого) картофеля, не подтвердились», - сообщили в пресс-службе городской думы.

Члены комиссии изучили клубни и установили, что они типичной для ботанического сорта формы и окраски, без коричневых пятен от воздействия тепла и не позеленевшие. Однако руководителям магазинов все же рекомендовали усилить контроль за качеством продукции и обратить внимание на продажу скоропортящихся товаров.

По словам Юрия Зиновьева, подобные проверки будут проводиться и впредь.

Кстати, на своей странице в Facebook депутат 13 ноября написал, что зеленая картошка в магазинах все же была.

«Сегодня после обращения в мой адрес многих жителей города Пензы по поводу продажи в магазинах Магнит очень странного продукта, зеленого картофеля. Мы совместно с потребительским управлением г. Пензы и со специалистом Россельхознадзора связались с руководством Магнита и проработали этот вопрос на предмет дальнейшей продажи в сети Магнит, на что были заверены, что картофель уберут с продажи. После обеда проехали посмотрели по многим магазинам, товар отсутствует на прилавках», - сообщил Юрий Зиновьев.

«В случае выявления фактов реализации некачественного картофеля необходимо обращаться в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области и в администрацию города Пензы», - добавили в пресс-службе гордумы.