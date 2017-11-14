Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|14 ноя 2017|13:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+8oC
Завтра | Снег |
  69.68  |  $  59.62
 

Общество | В Пензе депутат возмутился зеленой картошкой на прилавках «Магнита»

14.11.2017|12:45
Печать

Депутат городской думы Юрий Зиновьев откликнулся на жалобы пензенцев на зеленый картофель в магазинах «Магнит» и вместе с начальником управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольгой Жовтяк и заместителем начальника отдела управления Россельхознадзора Галиной Сиговой побывал в нескольких магазинах торговой сети в понедельник, 13 ноября.

«Комиссия посетила предприятия сетевой торговли «Магнит» на ул. Ставского, 4, Пушкина, 43а, и ул. Коммунистической, 35. Во всех магазинах факты, указывающие на реализацию некачественного (зеленого) картофеля, не подтвердились», - сообщили в пресс-службе городской думы.

Члены комиссии изучили клубни и установили, что они типичной для ботанического сорта формы и окраски, без коричневых пятен от воздействия тепла и не позеленевшие. Однако руководителям магазинов все же рекомендовали усилить контроль за качеством продукции и обратить внимание на продажу скоропортящихся товаров.

По словам Юрия Зиновьева, подобные проверки будут проводиться и впредь.

Кстати, на своей странице в Facebook депутат 13 ноября написал, что зеленая картошка в магазинах все же была.

«Сегодня после обращения в мой адрес многих жителей города Пензы по поводу продажи в магазинах Магнит очень странного продукта, зеленого картофеля. Мы совместно с потребительским управлением г. Пензы и со специалистом Россельхознадзора связались с руководством Магнита и проработали этот вопрос на предмет дальнейшей продажи в сети Магнит, на что были заверены, что картофель уберут с продажи. После обеда проехали посмотрели по многим магазинам, товар отсутствует на прилавках», - сообщил Юрий Зиновьев.

«В случае выявления фактов реализации некачественного картофеля необходимо обращаться в Управление Роспотребнадзора по Пензенской области и в администрацию города Пензы», - добавили в пресс-службе гордумы.

Источник — Фото Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы
0
0
0
0
 
Гость|14.11.2017 13:06|

penzainform.ru писал(a):

Во всех магазинах факты, указывающие на реализацию некачественного (зеленого) картофеля, не подтвердились», - сообщили в пресс-службе городской думы.
Предупрежден - значит вооружен!

Гость|14.11.2017 13:07|

penzainform.ru писал(a):

Кстати, на своей странице в Facebook депутат 13 ноября написал, что зеленая картошка в магазинах все же была.
Но потом немножечко поумнел.

Гость|14.11.2017 13:14|

в "магните" в тк кагау на пр. строителей вчера видела- картошка практически изумрудного цвета

Гость|14.11.2017 13:24|

да хоть какой возьми сетевой магазин, везде грязная и мелкая картошка

Гость|14.11.2017 13:29|

Не в свой огород зашел сей депутат. Поправили.

Гость|14.11.2017 13:36|

С таким рвением и этого на какой нибудь взятке в 20 000 000 поймают.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!