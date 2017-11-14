14.11.2017 | 18:03

Руководители перерабатывающих предприятий, оптовых баз, торговых предприятий, сетевого и розничного звена собрались в малом зале администрации Пензы, чтобы задать интересующие их вопросы о системе «Меркурий» представителям Россельхознадзора и ветеринарной службы. Те, кто занимается производством и реализацией мясной, рыбной и другой продукции, продает корма для животных, а также работает в сфере общественного питания, с 2018 года должны перейти на электронную систему документооборота.

«Она предназначена для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания путей их перемещения по территории Российской Федерации в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения экологической и пищевой безопасности», - отметил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Барат Пирумов.

Представители ведомств предупредили предпринимателей о том, что уже появились мошенники, которые предлагают авторизировать систему.

«Шаблон заявления находится на сайте Россельхознадзора, для индивидуальных предпринимателей и для юридических лиц это разные заявления. Оформление заявлений не всегда всем доступно, некоторые не знают, что включить в них. В зависимости от вида деятельности и вида объекта они тоже различаются», - подчеркнула начальник отдела Государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Анна Михайловская.

У пищевиков почти полтора месяца на то, чтобы внести свои данные в «Меркурий». Не сделавшие это вовремя не смогут получить ветеринарные свидетельства на сырье и готовые продукты питания. Торговля без этой документации карается крупными штрафами.