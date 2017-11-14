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Общество | Роддом на улице Бекешской закрыт на плановую дезинфекцию

14.11.2017|13:57
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Работа роддома на улице Бекешской приостановлена на две недели. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

«Требования о помывке, о плановой дезинфекции обязательны, мы не можем их проигнорировать, поэтому сейчас мы закрылись на плановую дезинфекцию», - пояснила специалист отдела минздрава области Лана Романова.

Такие санитарные мероприятия проводят ежегодно, в 2017-м плановая уборка пришлась на осень, в связи с этим нагрузка на врачей других роддомов увеличилась.

«В настоящее время беременных с высокой и средней группой риска направляют для родоразрешения в городской родильный дом на проспекте Победы. Там работает бригада, усиленная врачами акушерами-гинекологами и неонатологами», - добавила Лана Романова.

Родильное отделение в Пензенской областной детской клинической больнице имени Филатова появилось с момента ее открытия и впоследствии расширилось. В 2004 году отделению был присвоен статус перинатального центра, но главное достоинство учреждения в том, что за 42 года существования здесь появились на свет тысячи пензенцев.

Возможно, после санитарных мероприятий роженицы в этот корпус больше не вернутся, так как весь медицинский персонал обустраивается на новом месте. Новый перинатальный центр на улице Лермонтова должен начать функционировать в ближайшее время.

По словам главного врача детской областной больницы, отделение-корпус не останется пустым.

«Готовится проектная документация по реконструкции данного корпуса. Конечно же, он не будет простаивать», - отметил Максим Баженов.

За счет освободившихся площадей расширят другие отделения детской больницы.

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