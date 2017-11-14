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Общество | Пензу украсят к 1 декабря, а иллюминацию включат 10-го

14.11.2017|16:10
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На совещании с представителями бизнеса, состоявшемся в администрации Пензы, руководитель управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк попросила их к 1 декабря оформить свои здания к праздникам, а с 10-го - включить иллюминацию.

Начальник отдела городского дизайна и среды управления градостроительства и архитектуры Сергей Петров конкретизировал: «Пожелание и просьба к предприятиям и организациям, расположенным на красных линиях центральных дорог: обратите внимание на украшения. Думаю, что радикальных перемен по сравнению с прошлым годом не предполагается».

Сергей Петров также отметил, что к той зиме многие предприятия и организации украсили свои здания «очень прилично».

«Думаю, в этом году мы тоже организуем что-то наподобие конкурса по оформлению предприятий общепита, общественных зданий. Всех победителей отметим максимально. Это будет приятно и потребителю, который на вас обратит внимание», - пообещал он.

Кроме того, Сергей Петров попросил бизнесменов рассмотреть возможность использования в украшении фасадов символики, присущей только Пензе, - например, образов «Ростка», «Первопоселенца», ласточки и других.

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Гость|14.11.2017 16:38|

penzainform.ru писал(a):

использования в украшении фасадов символики, присущей только Пензе, - например, образов «Ростка», «Первопоселенца», ласточки
Как эти символы связаны с новым годом? С креативом в Пензе всегда было туго.

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