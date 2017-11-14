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Общество | Пензенцы вынуждены жечь газ из-за отключенного отопления

14.11.2017|18:49
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Конфорки в квартирах дома № 111 на улице Чаадаева работают в усиленном режиме уже пятые сутки: с 9 ноября по батареям не циркулирует горячая вода. Вместо центрального отопления Ирина Шабалина и ее соседи отапливаются бытовым газом.

«Газом топим. Хорошо, что у нас нет счетчика. Был бы счетчик - это еще плюс к сумме в квитанции. Нельзя проветрить помещения, потому что тогда просто нет смысла топить. Маленький ребенок всем этим дышит. Как жить дальше, я не знаю», - рассказала Ирина.

Обитатели многоэтажки не в курсе, когда же им дадут тепло. Объявления на подъездах отсутствуют. Правда, слесарь-сантехник, по словам людей, появлялся в субботу, спускал в трубах на чердаке воздух. После этой процедуры жизнь в радиаторах затеплилась на час - и опять все замерло. По телефону, указанному в квитанции, Ирина Шабалина звонит каждый день.

«Причины управляющая организация нам не сказала, они выясняют этот вопрос. Заявку мы сейчас передадим, поторопим их», - пообещали на другом конце провода.

Много раз звонил коммунальщикам и Вячеслав Хвостов. Разрытий около дома мужчина не видел, значит дело не в лопнувшей трубе.

«Я так понимаю, что между управляющей компанией и тепловыми сетями возник какой-то спор. То есть они не могут определить, кто виноват», - предположил Вячеслав.

Погреться можно лишь у радиатора в подъезде на первом этаже. Платить за холод в квартирах и тепло в подъезде жители дома не собираются.

Кстати, жалобы на отсутствие отопления в квартирах поступают и из других девятиэтажек на улице Чаадаева, также холодно в некоторых домах на Клары Цеткин.

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Гость|14.11.2017 19:11|

Северная поляна тоже без отопления и горячей воды. Т+ отключил.

Гость|14.11.2017 19:13|

penzainform.ru писал(a):

Нельзя проветрить помещения, потому что тогда просто нет смысла топить

Положите на конфорки по кирпичу, газа гореть будет меньше, а тепла будет больше. Проветривать необходимо иначе сами и ребенок отравитесь продуктами горения. Не зима, скоро дадут тепло наберитесь терпения.

Гость|14.11.2017 19:14|

Для обеспечения прозрачности и упорядоченности оплаты коммунальных ресурсов за дни отсутствия централизованного отопления вам будет произведен перерасчет за потребленный газ. По нормативу "отопление жилых помещений" 15.43 куб.м/мес за 1 кв.м. Благодарим за сотрудничество!

Ваш АО Метан.

Гость|14.11.2017 19:15|

penzainform.ru писал(a):

Кстати, жалобы на отсутствие отопления в квартирах поступают и из других девятиэтажек на улице Чаадаева, также холодно в некоторых домах на Клары Цеткин.

Верните СССР там такого бардака не было.

Гость|14.11.2017 19:17|

Гость писал(a):

Ваш АО Метан.

Не правильно подписался, правильно будет Ваш Павлик Морозов.

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