14.11.2017 | 18:49

Конфорки в квартирах дома № 111 на улице Чаадаева работают в усиленном режиме уже пятые сутки: с 9 ноября по батареям не циркулирует горячая вода. Вместо центрального отопления Ирина Шабалина и ее соседи отапливаются бытовым газом.

«Газом топим. Хорошо, что у нас нет счетчика. Был бы счетчик - это еще плюс к сумме в квитанции. Нельзя проветрить помещения, потому что тогда просто нет смысла топить. Маленький ребенок всем этим дышит. Как жить дальше, я не знаю», - рассказала Ирина.

Обитатели многоэтажки не в курсе, когда же им дадут тепло. Объявления на подъездах отсутствуют. Правда, слесарь-сантехник, по словам людей, появлялся в субботу, спускал в трубах на чердаке воздух. После этой процедуры жизнь в радиаторах затеплилась на час - и опять все замерло. По телефону, указанному в квитанции, Ирина Шабалина звонит каждый день.

«Причины управляющая организация нам не сказала, они выясняют этот вопрос. Заявку мы сейчас передадим, поторопим их», - пообещали на другом конце провода.

Много раз звонил коммунальщикам и Вячеслав Хвостов. Разрытий около дома мужчина не видел, значит дело не в лопнувшей трубе.

«Я так понимаю, что между управляющей компанией и тепловыми сетями возник какой-то спор. То есть они не могут определить, кто виноват», - предположил Вячеслав.

Погреться можно лишь у радиатора в подъезде на первом этаже. Платить за холод в квартирах и тепло в подъезде жители дома не собираются.

Кстати, жалобы на отсутствие отопления в квартирах поступают и из других девятиэтажек на улице Чаадаева, также холодно в некоторых домах на Клары Цеткин.