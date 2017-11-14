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Общество | Пензенцы по-разному встретили предложение сократить число светофоров

14.11.2017|17:03
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Глава региона Иван Белозерцев внес предложение уменьшить в Пензе количество светофоров и пешеходных переходов.

«В Пензе светофоры расположены на расстоянии 50 метров друг от друга, в то время как без некоторых из них можно обойтись. То же касается и пешеходных переходов. Светофоры не должны задерживать движение транспортных средств и создавать заторы», - пояснил губернатор.

В последние годы Пенза двигалась в противоположную сторону, количество светофоров только росло. В 2017 установили 75 объектов, 63 из них модернизировали, 12 появилось там, где их никогда не было. На оснащение города регулирующими дорожное движение устройствами потратили 33 миллиона рублей.

Мнения горожан по поводу оправданности таких действий расходятся. К примеру, скоро загорятся красные, желтые и зеленые огни у пешеходного перехода на Карпинского, недалеко от памятника Победы. Люди переходят здесь дорогу не так часто. Несколько авторегулировщиков появилось недалеко от драмтеатра, но они пока еще не действуют.

Один из самых нелюбимых автолюбителями светофоров находится на улице Захарова. Он заработал только в сентябре, но уже получил нехорошую славу, собирая длинные пробки по утрам и вечерам.

«Неудобно - сверху, с Западной, невозможно спуститься спокойно. Раньше было лучше», - высказал мнение один из пензенцев.

Зато другие водители радовались его появлению и даже ждали, когда же он заработает: по словам автомобилистов, здесь слишком часто происходили аварии.

«Обязательно нужен! Потому что мы нагло ездим, а красный сигнал светофора сдерживает», - объяснил другой горожанин.

Александр Пронькин приехал в Пензу из Саратова. Скорость, с которой он передвигался по городу, удовлетворила гостя.

«А где же людям ходить, если светофоров не будет? Как переходить дорогу? Мне кажется, что без светофоров никак», - отметил Александр.

Сейчас в Пензе светофоры регулируют движение на 190 участках.

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Гость|14.11.2017 19:14|

Губернаторов надо сокращать.Сколько происшествий на дорогах с участием пешеходов?

Гость|14.11.2017 19:21|

Особенно надо сокращать таких, которые несут ахинею. Например, о светофорах или о поддержке команды из 20 миллионеров, играющих в свое удовольствие. Вместо того, чтобы поддержать нищие семьи, разбитые дороги (Веселовка, Бугровка, Шуист и пр.) и заняться, наконец, делом, а не бла-бла и не играми в хоккей с ветеранами и зрителями, согнанными по принудиловке, чтобы смотреть на этих коров на льду.

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