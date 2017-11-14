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Общество | Губернатор считает, что стены храма должны расписывать пензенские мастера

14.11.2017|12:35
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Губернатор Иван Белозерцев проконтролировал строительство Спасского собора в Пензе. На объекте завершены работы по внешней штукатурке и установке декоративных элементов, идет демонтаж строительных лесов и благоустройство территории. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Глава региона отметил, что грамотная организация позволит не приостанавливать работы и в холода. Он перечислил условия, необходимые для решения этой задачи: требуется обеспечить соответствующий температурный режим, поставить дополнительные тепловые пушки, устроить освещение.

Для внутренней отделки и росписи стен собора губернатор поручил привлекать именно пензенских мастеров.

«У нас такие специалисты есть, более того - они наши земляки, и отношение к главному храму региона у них будет особое», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона обратил внимание на необходимость создания специальной парковки для автотранспорта прихожан. Кроме того, он отметил недостаточную подсветку строящегося собора.

«Освещение должно быть хорошо продуманным, храм должен просматриваться со всех сторон», - резюмировал он.

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Гость|14.11.2017 12:55|

с цирком то что там ?

Гость|14.11.2017 13:02|

Занимался бы своими непосредственными обязанностями, Иван Александрович! В чужой (РПЦшный) монастырь лезть не надо. Дел Вам и на основной работе достаточно (если от них не отлынивать. Богомазов попы найдут сами и заплатят сами.

Гость|14.11.2017 13:08|

Пусть попы пригласят граффити.Они и внутри и снаружи храмик размалюют.Бесплатно!

Гость|14.11.2017 13:27|

Подсветка,роспись ,..Пензенские мастера! АУ ,ВЫ ГДЕ?

Имя: Гость
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