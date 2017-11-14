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Общество | Дорожные знаки в Заводском районе создают неудобства водителям

14.11.2017|12:03
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Житель Пензы Николай Яковлевич пожаловался на неудачно установленные, по его мнению, дорожные знаки на пересечении улиц Леонова и Гагарина. Он обратил внимание, что первый направляет поток машин прямо и налево по одной полосе и по другой только направо, по специально отведенной дороге. Если проехать дальше, на втором знаке точно такая же схема движения. Она-то и создает пробки.

«В час пик все, кому надо налево, стоят в очереди, светофор здесь горит всего 10 секунд. Кому прямо - тоже стоят в очереди, а правый ряд всегда свободный. Я, как и многие водители, сомневаюсь, что этот знак тут нужен. Если бы правый ряд двигался и прямо, и направо, то никому бы не было помех», - объяснил Николай Яковлевич.

По его словам, зачастую автомобилисты принимают собственное решение, как вырулить на этом запутанном участке дороги: если правый ряд движется не только направо, как предписывает знак, но и прямо, пробка рассасывается быстрее. Однако это грозит водителям штрафом.

«Здесь нарушают. Сейчас вот и справа, и слева поедут прямо», - рассказал пенсионер.

Пока на этом участке нужно постараться, чтобы успеть проскочить на короткий зеленый, в противном случае придется ждать следующей возможности больше минуты, притом что ответвление направо, на улицу Леонова, свободно. Там даже машину умудряются парковать - места хватает.

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