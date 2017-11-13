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Общество | В Пензенской области затягивают сроки обеспечения жильем детей-сирот

13.11.2017|13:54
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По данным на понедельник, 13 ноября, в Пензенской области только 78 детей-сирот из запланированных на год 207 получили жилье. Губернатор Иван Белозерцев назвал сложившуюся ситуацию недопустимой, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Вы работаете поверхностно, министры должны организовывать эту деятельность по муниципальным образованиям, а не отдавать всю ответственность главам районов и потом их «поджимать», – обратился к членам правительства глава региона.

На данный момент квартиры получили 78 детей-сирот. До конца года обеспечить жильем должны еще 129 человек. В бюджете области заложено 208 миллионов рублей на выполнение этой задачи.

Органы местного самоуправления заключили контракты на покупку или строительство 144 объектов, по 52 идут торги. В ближайшее время аукционы объявят в Башмаковском, Бековском и Пензенском районах.

Также Иван Белозерцев обратил внимание на качество предоставляемого жилья.

«С задачей вы должны справиться, предоставить все жилые помещения, которые запланированы, закупая по возможности новое жилье – это создание достойных условий для проживания граждан, а также возможности для развития рынка жилья и поддержки строительного комплекса», – подчеркнул губернатор.

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