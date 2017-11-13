13.11.2017 | 11:28

Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области пошла на спад: она ниже контрольного уровня эпидемического порога на 19%.

Всего в течение 45-й недели года в регионе зарегистрировано 1 984 случая острых респираторно-вирусных инфекций. Случаев заболевания гриппа не было.

Вместе с тем в Пензе контрольный уровень превышен на 1% в возрастной группе старше 15 лет.

Такая ситуация, по мнению медиков, связана с вакцинацией: она активными темпами шла с августа и в настоящее время уже завершена. Всплеск заболеваемости наблюдается в тех возрастных группах, которые, вполне вероятно, пренебрегли прививкой от гриппа.

«Тем не менее в больницах и поликлиниках по-прежнему действуют введенные 7 ноября масочный режим и ограничение на посещение родственниками больных в стационаре, а в детских садах и школах - фильтры.

В амбулаториях и поликлиниках кабинеты неотложной помощи и рентгенологическая служба будут работать до 19:00, прием вызовов врача на дом - до 14:00», - уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.