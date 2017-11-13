13.11.2017 | 16:00

Пенза оказалась на пути «Эволюции». Одноименный просветительский фонд прислал своих представителей в Сурский край в рамках регионального тура.

Немногие города попадают в этот список, ведь организаторы выставляют определенные требования - наличие подходящей площадки и, главное, заинтересованной публики. В Пензе оказалось достаточно желающих получить новые знания.

«Фонд был создан для того, чтобы привлекать людей к науке, заинтересовывать, просвещать, рассказывать интересно о том, что происходит в мире науки», - подчеркнул лектор из Москвы Александр Панчин.

Второй лектор, Максим Казарновский, будущий специалист в области иммунологии и студент МГУ, предложил пензенцам поразмышлять на тему «Бич иммунитета: как устроен, как лечить и какую пользу можно извлечь из ВИЧ».

«Все, наверное, слышали эти резонансные истории о детях, которым родители прекращали давать лекарства. Очень много людей считают сейчас, что ВИЧ не существует, что его придумывают компании, чтобы побольше продавать лекарств и зарабатывать деньги. Это приводит к печальным последствиям», - рассказал Максим Казарновский.

Вторая лекция - «Игра в Бога». На ней шла речь об этических аспектах генной инженерии.

Слушатели могли соглашаться или иметь мнение, отличное от информации, которой делились с ними ученые, но в любом случае они оказались сопричастны к «Эволюции».