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Общество | Район улицы Толстого частично восстановили после ремонта теплосетей

13.11.2017|12:54
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Ситуация с ремонтными работами на улице Толстого изменилась к лучшему: клочок тротуара и пласт дороги заасфальтировали, слегка пригладили кучи земли. Но на этом процесс восстановления территории пока завершился.

Данный район города пережил тяжелый период: его многократно перекапывали, латали и частично заменяли тепловые сети. Однако из колодцев неподалеку от дома № 44 на Луначарского клубится пар, а это значит, что горячая вода снова выбилась из труб.

А вот вход и въезд во двор дома № 36 на улице Толстого все еще в полуразрушенном состоянии.

«Хочется выйти, но как вспомнишь, что придется лезть через это… Еще хорошо хоть что-то навезли, а то нельзя даже выйти на улицу было», - посетовала одна их местных жительниц.

Горожане вовсе не против ремонта теплосетей, но только качественного и быстрого. Последний раз работы проводили чересчур долго. Никаких четких пояснений от специалистов-тепловиков люди не добились, реальные сроки не назывались, а указанные на объявлениях не соблюдались.

Жильцы разуверились в том, что после этого ремонта дороги в их квартале станут ровными. По мнению пензенцев, уходящая вниз к высоткам на Ухтомского дорога, застеленная старыми пальто и еще какими-то тряпками, так и останется похожей на лоскутное одеяло.

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