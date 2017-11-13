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Общество | Кузнецкий районный суд не одобрил сроки расселения аварийного дома

13.11.2017|15:13
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Ресурсы кузнецкого многоквартирного дома № 158г на улице Молодой Гвардии на исходе, но жильцы по-прежнему остаются под крышей опасного дома.

Его хотели капитально ремонтировать, но после многочисленных экспертиз и проверок члены межведомственной комиссии Кузнецка все-таки признали строение аварийным. Местные чиновники установили, что дом должен быть расселен до 2025 года, однако ветхое здание может не дождаться этого срока и обрушиться на головы своих обитателей.

«Суд пришел к выводу, что установленный срок расселения нельзя признать разумным. При текущем состоянии несущих конструкций существует реальная угроза самопроизвольного разрушения жилого дома и причинения вреда жизни и здоровью не только проживающих в нем граждан, но и неопределенного круга лиц», - отметила судья Кузнецкого районного суда Евгения Шелахаева.

Муниципалитету придется установить объективные сроки расселения дома на улице Молодой Гвардии. Сами жители не раз говорили, что в доме страшно жить, но их мольбы долгое время не доходили до чиновников.

«Они говорят открытым текстом, что вас слишком много в этом общежитии, а у города нет финансов. То есть нас 80 семей, на нас финансов нет. Они, наверное, дождутся трагедии, и тогда найдутся финансы нас всех в братскую могилу закопать», - рассказала кузнечанка Ольга Юртова.

«Стены все в плесени, свет замыкает - вчера света не было, с крыши текло вовсю. Что делать-то?» - поддержала соседку другая жительница.

Судьба этого кузнецкого дома схожа с участью других аварийных строений, например, на Кулибина, 10, и Ударной, 35. В последнем осталась лишь одна семья, другие жильцы воспользовались своими правами и заняли комнаты в маневренном фонде.

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