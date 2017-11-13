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Общество | Иван Белозерцев пригласил пензенцев на следующий матч «Дизеля»

13.11.2017|10:45
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В понедельник, 13 ноября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил местный «Дизель» с волевой победой над воскресенским «Химиком» со счетом 1:0.

Матч проходил в «Дизель-Арене» накануне в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

«Поддержим наших ребят, они выиграли три последних матча», - написал глава региона в личном микроблоге.

6 ноября «Дизель» в Ангарске одержал победу над местным «Ермаком» (3:1), а 8 ноября подопечные Андрея Сидоренко разгромили «Металлург» в Новокузнецке (5:2).

«Следующая игра 14 ноября со «Звездой». Кстати, ворота соперника будет защищать внук легендарного вратаря Максим Третьяк», - добавил Иван Белозерцев.

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