13.11.2017 | 10:45

В понедельник, 13 ноября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил местный «Дизель» с волевой победой над воскресенским «Химиком» со счетом 1:0.

Матч проходил в «Дизель-Арене» накануне в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

«Поддержим наших ребят, они выиграли три последних матча», - написал глава региона в личном микроблоге.

6 ноября «Дизель» в Ангарске одержал победу над местным «Ермаком» (3:1), а 8 ноября подопечные Андрея Сидоренко разгромили «Металлург» в Новокузнецке (5:2).

«Следующая игра 14 ноября со «Звездой». Кстати, ворота соперника будет защищать внук легендарного вратаря Максим Третьяк», - добавил Иван Белозерцев.