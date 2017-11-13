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Общество | Губернатор: Новые светофоры в Пензе создают заторы

13.11.2017|12:08
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В Пензе появилось слишком много светофоров. Такое мнение высказал губернатор области Иван Белозерцев на планерке в правительстве, состоявшейся в понедельник, 13 ноября.

«Мы реализовали в Пензе проект «Безопасные и качественные дороги», напроектировали много различных светофоров. Светофоров, которые мы устанавливаем и думаем, что это всегда хорошо...

Светофор - это не всегда хорошо, их надо ставить там, где они действительно необходимы, но не на каждом перекрестке на расстоянии 50 метров друг от друга: 50 метров - светофор, 50 метров - светофор... Когда можно без него обойтись и без пешеходного перехода тоже можно обойтись», - заявил Иван Белозерцев.

По словам главы региона, после реализации проекта в Пензе, особенно в ее центре, стали образовываться заторы. Иван Белозерцев поручил главе администрации города Виктору Кувайцеву проанализировать работу светофорных объектов.

«Те, которые установлены там, где есть пешеходные переходы: почему нельзя их оборудовать кнопкой вызова зеленого света? Если нет пешеходов, пусть идет транспорт. Есть пешеходы - нажал на кнопку.

Светофоры не должны задерживать движение транспорта, не должны создавать заторы. Поэтому их нужно регулировать по времени в зависимости от загруженности дороги транспортом», - обозначил свою позицию Иван Белозерцев.

Губернатор поставил перед мэром Пензы задачу составить план по светофорным объектам и пешеходным переходам на следующий год, а затем принести ему для обсуждения.

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Гость|13.11.2017 12:36|

Наконец то!!!! Хоть один думающий чиновник есть!!!

Гость|13.11.2017 12:36|

Поставьте светофор у остановки на Измайлова, вся пробка до этого перехода ведь, а потом пусто. И что толку что расширяли улицы и строили мости, если все равно все стоят - из-за какой то мелочи.

Гость|13.11.2017 12:42|

уберите светофор на пересечение улица Космодемьянской и Захарова

Гость|13.11.2017 12:42|

penzainform.ru писал(a):

50 метров друг от друга: 50 метров - светофор, 50 метров - светофор... Когда можно без него обойтись и без пешеходного перехода тоже можно обойтись
Нет у нас нигде переходов со светофорами через 50 метров.

Гость|13.11.2017 12:43|

а ещё неплохо организовать "зеленую волну" - это чтоб уехал с одного светофора, на следующем тоже под зеленый свет попасть, а не под красный.... но это сильно думать надо, а умных у нас нема, только хитрых, по части что и где отпилить....

Гость|13.11.2017 12:45|

про 50 - погорячился... а вот 150...200 метров - полно!

Гость|13.11.2017 12:46|

Гость писал(a):

уберите светофор на пересечение улица Космодемьянской и Захарова
Себя убери. Там теперь хоть дорогу нормально можно перейти. Без светофора опасно очень было: сверху несутся, с космодемьянской направо тоже несутся неглядя "я же на главной". Несколько раз чуть не сбивали.

Гость|13.11.2017 12:46|

Кувайцеву 4 раза писал,чтоб знак движение по полосам поставили на Гагарина/Ударная-300тыс говорит надо,чтоб растяжки повесить!пись мо сохранил,на всякий случай!редакторы Пензаинформа,может Сергей Федотов снимет репортаж на эту тему?!даже ГИБДД говорят там просто надо быть поаккуратнее,а кто будет виноват в случае ДТП?!

Гость|13.11.2017 12:48|

Гость писал(a):

про 50 - погорячился... а вот 150...200 метров - полно!
Где 150? Назови хоть пару мест. В основном 200-300 везде или больше, а это для улиц города, на которых люди живут как раз по нормам.

Гость|13.11.2017 12:48|

Я лучше минуту простою на светофоре, чем пять стою на Антонова около АТАК, где люди идут друг за другом да еще и в развалку еле еле. Так и хочется выйти и дать поджопник.

Гость|13.11.2017 12:48|

деньги освоили, теперь можно отключать новые светофорные объекты

Гость|13.11.2017 12:50|

Гость писал(a):

Я лучше минуту простою на светофоре, чем пять стою на Антонова около АТАК, где люди идут друг за другом да еще и в развалку еле еле. Так и хочется выйти и дать поджопник.
Вот-вот. Правильно настроенный светофор на пользу и пешеходам и водителям.

Гость|13.11.2017 12:50|

Дожили. Губернатор решил поддержать автохамов а не пешеходов и детей.

Гость|13.11.2017 12:50|

И проектировать другие новые

Гость|13.11.2017 12:52|

Гость писал(a):

а ещё неплохо организовать "зеленую волну" -
Даже там, где было нормально отрегулировано, убрали. Остановка "ул. Пугачёва" например.Транспорт с предыдущих светофоров ещё не подъехал, а пешеходам красный свет, Транспорт подъезжает и тут для пешеходов загорается зелёный. А раньше пешеходы успевали переходить в интервале без машин. Но пришёл кто-то "умный" и всё испортил.

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Имя: Гость
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