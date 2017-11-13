13.11.2017 | 12:08

В Пензе появилось слишком много светофоров. Такое мнение высказал губернатор области Иван Белозерцев на планерке в правительстве, состоявшейся в понедельник, 13 ноября.

«Мы реализовали в Пензе проект «Безопасные и качественные дороги», напроектировали много различных светофоров. Светофоров, которые мы устанавливаем и думаем, что это всегда хорошо...

Светофор - это не всегда хорошо, их надо ставить там, где они действительно необходимы, но не на каждом перекрестке на расстоянии 50 метров друг от друга: 50 метров - светофор, 50 метров - светофор... Когда можно без него обойтись и без пешеходного перехода тоже можно обойтись», - заявил Иван Белозерцев.

По словам главы региона, после реализации проекта в Пензе, особенно в ее центре, стали образовываться заторы. Иван Белозерцев поручил главе администрации города Виктору Кувайцеву проанализировать работу светофорных объектов.

«Те, которые установлены там, где есть пешеходные переходы: почему нельзя их оборудовать кнопкой вызова зеленого света? Если нет пешеходов, пусть идет транспорт. Есть пешеходы - нажал на кнопку.

Светофоры не должны задерживать движение транспорта, не должны создавать заторы. Поэтому их нужно регулировать по времени в зависимости от загруженности дороги транспортом», - обозначил свою позицию Иван Белозерцев.

Губернатор поставил перед мэром Пензы задачу составить план по светофорным объектам и пешеходным переходам на следующий год, а затем принести ему для обсуждения.