13.11.2017 | 15:11

В Пензе у дома № 141г на Ладожской улице откроется новая сезонная ярмарка. Соответствующее постановление 10 ноября подписал и. о. главы администрации города Сергей Волков.

Торговые ряды будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00 с 16 ноября 2017 года по 9 февраля 2018-го.

«Ассортимент реализуемой продукции – продовольственная и непродовольственная группа товаров», - говорится в документе.

21 октября начала работу сезонная ярмарка «Малина», расположенная рядом с ТРЦ «Квадрат» на проспекте Победы.