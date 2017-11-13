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Общество | 16 ноября в Пензе в дальнем Арбекове откроется сезонная ярмарка

13.11.2017|15:11
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В Пензе у дома № 141г на Ладожской улице откроется новая сезонная ярмарка. Соответствующее постановление 10 ноября подписал и. о. главы администрации города Сергей Волков.

Торговые ряды будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00 с 16 ноября 2017 года по 9 февраля 2018-го.

«Ассортимент реализуемой продукции – продовольственная и непродовольственная группа товаров», - говорится в документе.

21 октября начала работу сезонная ярмарка «Малина», расположенная рядом с ТРЦ «Квадрат» на проспекте Победы.

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Гость|13.11.2017 16:10|

Кто куда, а Россию так и тянет в средневековье

Гость|13.11.2017 16:14|

У нас у кагау есть старая незаконная ярмарка.

Гость|13.11.2017 16:19|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе у дома № 141г на Ладожской улице
А есть такой дом? Это кажется гаражи. И где там на узенькой улочке, где с трудом разъезжаются два авто, может быть ярмарка? Там и так хрен протолкнешься. Других мест нет что ли в Пензе? Или вам так удобнее, а , чинуши, чтобы толкотню на улице и дороге создать? Там за всю зиму снег то чистят два раза

Имя: Гость
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