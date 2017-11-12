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Общество | В поселке Лесном устраивается второй контур ограждения водопровода

12.11.2017|10:32
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В воскресенье, 12 ноября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел совещание на строительной площадке в поселке Лесном, где в настоящее время прокладывается водопровод.

Здесь уже устроена линейная часть системы протяженностью 2 000 метров, осуществлено перекрытие первого резервуара и фильтрационной установки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в данное время на объекте ведутся работы по прокладке второго контура ограждения территории, где расположены резервуары и насосная станция.

«Подрядчиком заключен договор на поставку насосной станции», - уточнил начальник управления капитального строительства города Игорь Умнов.

Виктор Кувайцев отметил ежедневную деятельность подрядчика и призвал не снижать темпы строительства, чтобы в новом году местные жители были обеспечены чистой водой.

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