12.11.2017 | 14:04

В память о сотнях кузнечан, которые погибли за веру во времена гонения на церковь, звонили колокола. В Дуванном овраге в прошлом убивали местных священников и простых прихожан.

«Это место стало своеобразной голгофой для верующих людей, которые попали под страшную машину репрессий», - пояснил благочинный Кузнецкого округа протоиерей Ростислав Ребровский.

Теперь там решено установить поклонный крест. Уже известно, как он будет выглядеть.

«Мы сможем прийти и все вместе, не теснясь, совершить свою молитву, воспомянуть всех православных христиан - кузнечан, которые здесь веру православную защищали и душу свою положили за Христа, а значит и за нас с вами, и за Отечество, за его будущее», - заключил Ростислав Ребровский.