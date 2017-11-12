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Общество | В Кузнецке установят поклонный крест в память о репрессированных

12.11.2017|14:04
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В память о сотнях кузнечан, которые погибли за веру во времена гонения на церковь, звонили колокола. В Дуванном овраге в прошлом убивали местных священников и простых прихожан.

«Это место стало своеобразной голгофой для верующих людей, которые попали под страшную машину репрессий», - пояснил благочинный Кузнецкого округа протоиерей Ростислав Ребровский.

Теперь там решено установить поклонный крест. Уже известно, как он будет выглядеть.

«Мы сможем прийти и все вместе, не теснясь, совершить свою молитву, воспомянуть всех православных христиан - кузнечан, которые здесь веру православную защищали и душу свою положили за Христа, а значит и за нас с вами, и за Отечество, за его будущее», - заключил Ростислав Ребровский.

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