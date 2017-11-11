11.11.2017 | 14:35

Сотрудники ЗАГСа в городе Кузнецке напомнили молодоженам о том, что оформить официальные отношения можно только при регистрации их в стенах учреждения.

«Рассказывают о регистрации брака в ресторане, на базе отдыха, в воде, в воздухе. Подобное преподносится как официальная регистрация заключения брака. Хочется отметить, что сотрудники отделов ЗАГС участие в мероприятиях такого рода не принимают», - подчеркнула начальник территориального отдела ЗАГС г. Кузнецка и Кузнецкого района Елена Глухова.

Поэтому даже самая дорогая церемония за пределами ЗАГСа является незаконной. Важно помнить об этом, принимая решение стать настоящими мужем и женой.