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Общество | В Кузнецком ЗАГСе выездную регистрацию признали незаконной

11.11.2017|14:35
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Сотрудники ЗАГСа в городе Кузнецке напомнили молодоженам о том, что оформить официальные отношения можно только при регистрации их в стенах учреждения.

«Рассказывают о регистрации брака в ресторане, на базе отдыха, в воде, в воздухе. Подобное преподносится как официальная регистрация заключения брака. Хочется отметить, что сотрудники отделов ЗАГС участие в мероприятиях такого рода не принимают», - подчеркнула начальник территориального отдела ЗАГС г. Кузнецка и Кузнецкого района Елена Глухова.

Поэтому даже самая дорогая церемония за пределами ЗАГСа является незаконной. Важно помнить об этом, принимая решение стать настоящими мужем и женой.

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Гость|11.11.2017 19:44|

А что, обшарпанная комната ЗАГСа имеет сакральное значение?

Гость|11.11.2017 19:59|

В кузнецке даже стены в заксе покрасить не могут.

Имя: Гость
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