11.11.2017 | 12:02

По данным Управления ЗАГС Пензенской области, в первом полугодии в Сурском крае было зарегистрировано 5 941 новорожденных, из них 51% мальчиков, 49% - девочек.

Самыми популярными мужскими именами в январе - июле стали Артем, Кирилл, Александр, женскими - Анастасия, Виктория, Полина. Среди редких имен у мальчиков числились Ян, Ярослав, Станислав, Юрий, у девочек - Яна, Светлана, Татьяна.

В третьем квартале текущего года в регионе зарегистрировано 3 297 новорожденных. Мальчиков в этот период чаще всего родители называли Александрами и Артемами, а также Матвеями. В единичных случаях наследников нарекли Никитой, Тихоном, Юрием и Ярославом.

Для девочек по-прежнему остаются популярными имена Анастасия и Виктория, а также в лидеры выбились Анна и София. Среди имен для новорожденных встретились и редкие - Мирослава, Стефания, Яна.