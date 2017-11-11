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Общество | Пензенцы чаще всего называют детей Сашами, Артемами, Настями и Виками

11.11.2017|12:02
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По данным Управления ЗАГС Пензенской области, в первом полугодии в Сурском крае было зарегистрировано 5 941 новорожденных, из них 51% мальчиков, 49% - девочек.

Самыми популярными мужскими именами в январе - июле стали Артем, Кирилл, Александр, женскими - Анастасия, Виктория, Полина. Среди редких имен у мальчиков числились Ян, Ярослав, Станислав, Юрий, у девочек - Яна, Светлана, Татьяна.

В третьем квартале текущего года в регионе зарегистрировано 3 297 новорожденных. Мальчиков в этот период чаще всего родители называли Александрами и Артемами, а также Матвеями. В единичных случаях наследников нарекли Никитой, Тихоном, Юрием и Ярославом.

Для девочек по-прежнему остаются популярными имена Анастасия и Виктория, а также в лидеры выбились Анна и София. Среди имен для новорожденных встретились и редкие - Мирослава, Стефания, Яна.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|11.11.2017 12:37|

ДАНИЛА уже не в тренде?! А как же имена АФАНАСИЙ,ИВАН,ГРИГОРИЙ,КЛАВДИЯ?!

Гость|11.11.2017 12:37|

Стефания....это откуда? В России никогда не было таких имен.

Имя: Гость
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