Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|11 ноя 2017|18:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  68.98  |  $  59.28
 

Общество | До конца года в Пензе должны отремонтировать 1 000 кв. м асфальта

11.11.2017|17:37
Печать

При объезде Пензы, состоявшемся в субботу, 11 ноября, глава администрации города Виктор Кувайцев проконтролировал мелкоямочный ремонт дорог. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Так, на улице Пушкина ремонт тротуаров проводится с помощью литой асфальтобетонной смеси с использованием вертикального термос-бункера, который позволяет проводить работы и при отрицательных температурах.

«Дорожное полотно восстанавливаем в ежедневном режиме. На этой неделе специалисты работали на улицах Дзержинского, Пушанина, Гагарина. До конца года необходимо отремонтировать около 1 000 квадратных метров асфальтового покрытия», - доложил директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев.

В свою очередь Виктор Кувайцев подчеркнул, что осенью необходимо обращать особое внимание на участки, которые не вошли в программу «Безопасные и качественные дороги» и подверглись разрушениям. Он отметил, что для их своевременного восстановления нужен регулярный мониторинг состояния проезжей части.

0
0
0
0
 
Гость|11.11.2017 18:32|

Таджики замёрзнут

Гость|11.11.2017 18:42|

лета им не хватило ... работнички ......

Гость|11.11.2017 18:44|

Всем привет! Добро пожаловать на https://brooks-info.ru

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!