11.11.2017 | 17:37

При объезде Пензы, состоявшемся в субботу, 11 ноября, глава администрации города Виктор Кувайцев проконтролировал мелкоямочный ремонт дорог. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Так, на улице Пушкина ремонт тротуаров проводится с помощью литой асфальтобетонной смеси с использованием вертикального термос-бункера, который позволяет проводить работы и при отрицательных температурах.

«Дорожное полотно восстанавливаем в ежедневном режиме. На этой неделе специалисты работали на улицах Дзержинского, Пушанина, Гагарина. До конца года необходимо отремонтировать около 1 000 квадратных метров асфальтового покрытия», - доложил директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев.

В свою очередь Виктор Кувайцев подчеркнул, что осенью необходимо обращать особое внимание на участки, которые не вошли в программу «Безопасные и качественные дороги» и подверглись разрушениям. Он отметил, что для их своевременного восстановления нужен регулярный мониторинг состояния проезжей части.