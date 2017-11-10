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Общество | В Пензенской области отправили в утиль 17,5 тыс. литров алкоголя

10.11.2017|13:06
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За 10 месяцев 2017 года пензенские судебные приставы передали на утилизацию в ОАО «Росспиртпром» более 17,5 тысячи литров различной винно-водочной продукции.

Алкоголь был конфискован по всей области и подлежал переработке или уничтожению.

В текущем месяце приставы передадут в ОАО «Росспиртпром» еще 22,4 литра продукции, изъятой в октябре.

«В преддверии новогодних праздников это оказалось немаловажным, так как достаточно большой объем несертифицированной продукции, содержащей опасные для человека вещества, не попадет на прилавки магазинов, а значит и на столы жителей Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

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Гость|10.11.2017 13:39|

"Подлежал переработке" "несертифицированной продукции, содержащей опасные для человека вещества, не попадет на прилавки магазинов, а значит и на столы жителей "

То-есть после переработки несертифицированной продукции она становится сертифицированрой?!двойной перегон прям!)это не после этих перегонов Дрожжевой там "хлопки" раздаёт по Долгова 4?)))

Гость|10.11.2017 13:47|

penzainform.ru писал(a):

За 10 месяцев 2017 года

penzainform.ru писал(a):

более 17,5 тысячи литров различной винно-водочной продукции.
а скока за предыдущие годы десятилетия

Гость|10.11.2017 13:49|

основная закуска

ешь, пей пальму

наберите в ГУГЛ

сахар ученые

Имя: Гость
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