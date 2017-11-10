За 10 месяцев 2017 года пензенские судебные приставы передали на утилизацию в ОАО «Росспиртпром» более 17,5 тысячи литров различной винно-водочной продукции.
Алкоголь был конфискован по всей области и подлежал переработке или уничтожению.
В текущем месяце приставы передадут в ОАО «Росспиртпром» еще 22,4 литра продукции, изъятой в октябре.
«В преддверии новогодних праздников это оказалось немаловажным, так как достаточно большой объем несертифицированной продукции, содержащей опасные для человека вещества, не попадет на прилавки магазинов, а значит и на столы жителей Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.
"Подлежал переработке" "несертифицированной продукции, содержащей опасные для человека вещества, не попадет на прилавки магазинов, а значит и на столы жителей "
То-есть после переработки несертифицированной продукции она становится сертифицированрой?!двойной перегон прям!)это не после этих перегонов Дрожжевой там "хлопки" раздаёт по Долгова 4?)))