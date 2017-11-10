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Общество | В Пензе сделали почти 200 дорогостоящих операций на суставах

10.11.2017|14:41
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В 2017 году в пензенской больнице № 6 провели 192 операции по замене суставов. В 2016-м их было сделано всего 15.

Средняя стоимость такой операции превышает 180 тысяч рублей. Хирурги-травматологи ставят импланты, которые максимально соответствуют суставам человека и прослужат около 20 лет.

Чаще всего на больные суставы жалуются люди старше 60 лет, однако сейчас подобные операции требуются и пензенцам среднего возраста. В этом году полностью разрушенные суставы заменили 6 пациентам младше 30 лет.

В 2018-м специалисты больницы готовы выполнить более 200 подобных операций.

«Безусловно, такие перспективы будут максимально востребованными жителями Пензенской области, которые смогут получить сложное хирургическое лечение в родном городе, не выезжая в другие регионы», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

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