10.11.2017 | 15:47

В ноябре в рамках 2-го этапа всероссийского проекта «Спорт открывает горизонты» благотворительный фонд «Новая жизнь» при поддержке компании «МегаФон» проведет среди воспитанников детских домов спортивные турниры по бочче - паралимпийскому виду спорта.

Такое мероприятие состоится в России впервые. Турнир пройдет сразу в нескольких городах: Нижнем Ломове (Пензенская область), Темникове (Республика Мордовия), Болхове (Орловская область) и Новочеркасске (Ростовская область).

«Мы долго готовились к этому проекту и очень рады, что он наконец вошел в стадию реализации. Среди глобальных целей - внедрение игры бочче и других адаптивных видов спорта в детские дома.

Наш фонд - первопроходец в этом деле. Благодаря возможности принимать участие в настоящей паралимпийской дисциплине у ребят из детских домов появилась вера в себя, они обрели новых друзей и наставников, почувствовали настоящий спортивный дух, поддержку и надежду на обретение долгожданной семьи.

Мы хотим вдохновить своим примером неравнодушных людей, чтобы такие ребята по всей России могли иметь возможность заниматься любимым делом», - пояснил президент благотворительного фонда «Новая жизнь» Олег Голубев.

Первый этап проекта уже состоялся. Сотрудники БФ «Новая жизнь» рассказали воспитанникам детских домов о новой игре, провели для них мастер-класс и совместно с представителями компании «МегаФон» подарили ребятам спортивный инвентарь, мячи для бочче.

Бочче - это античная игра с мячом на точность сродни современному петанку, боулингу, бильярду. Она помогает тысячам людей с ограниченными возможностями по всему миру вести активный образ жизни.

13 ноября в 14 часов начнется турнир по бочче в Нижнеломовском детском доме для детей с физическими недостатками. Ребята уже в начале учебного года приступили к тренировкам и с нетерпением ждут первых соревнований.

Турнир будет проходить в помещении детского дома. Планируется участие выпускников, которые в настоящее время являются студентами «Квартала Луи» в Пензе и тоже активно готовятся к соревнованиям.

Состязания пройдут в трех классах - в зависимости от тяжести физических нарушений спортсменов. В мероприятии примут участие представители Министерства физкультуры и спорта Пензенской области, руководитель областной спортивно-адаптивной школы, президент спортивного клуба инвалидов Пензенской области.

В качестве волонтеров будут приглашены сотрудники территориального отделения компании «МегаФон».