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Общество | В Мокшанском районе призывник получил повестку без подписи и печати

10.11.2017|10:13
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В прокуратуру Мокшанского района обратился молодой человек, получивший от администрации Подгорненского сельсовета повестку с требованием явится в военкомат для прохождения медицинской и призывной комиссии.

Документ вызвал у него множество вопросов, ответы на которые дала прокурорская проверка. Как выяснилось, администрация сельсовета нарушила законодательство о воинской обязанности и военной службе.

Призывника приглашали пройти комиссию 28 августа, тогда как срок призыва граждан на военную службу - с 1 октября по 31 декабря. Кроме того, на документе отсутствовала печать военкомата, подпись военного комиссара, серия и номер.

«К дисциплинарной ответственности привлечен специалист администрации сельсовета. Призывник своевременно и в надлежащей форме был извещен о необходимости прохождения призывной медицинской комиссии, которую впоследствии прошел», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость|10.11.2017 10:52|

и чо?

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