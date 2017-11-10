10.11.2017 | 10:13

В прокуратуру Мокшанского района обратился молодой человек, получивший от администрации Подгорненского сельсовета повестку с требованием явится в военкомат для прохождения медицинской и призывной комиссии.

Документ вызвал у него множество вопросов, ответы на которые дала прокурорская проверка. Как выяснилось, администрация сельсовета нарушила законодательство о воинской обязанности и военной службе.

Призывника приглашали пройти комиссию 28 августа, тогда как срок призыва граждан на военную службу - с 1 октября по 31 декабря. Кроме того, на документе отсутствовала печать военкомата, подпись военного комиссара, серия и номер.

«К дисциплинарной ответственности привлечен специалист администрации сельсовета. Призывник своевременно и в надлежащей форме был извещен о необходимости прохождения призывной медицинской комиссии, которую впоследствии прошел», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.