10.11.2017 | 16:37

Квартиры евроформата - относительно новое явление на российском рынке недвижимости. Жилье такого формата строят менее 10 лет, при этом эксперты отмечают стремительный рост его популярности.

Компания «Термодом» следует современным тенденциям в сфере жилищного строительства и также рада предложить своим клиентам евроквартиры – так называемые евродвушки и евротрешки.

Квартира евроформата совмещает преимущества студий и квартир с отдельными комнатами. В ней кухня и гостиная объединены в одно пространство, а спальня - изолированное помещение.

У подобной планировки есть как минимум три особенности, которые делают евродвушки и евротрешки такими популярными на рынке недвижимости.

Во-первых, это функциональность. В евроквартире спальня - это небольшое уединенное пространство, а на первый план выходит кухня-гостиная. Готовить, принимать гостей, обедать и ужинать всей семьей, отдыхать и смотреть фильмы - все это можно делать в то время, пока кто-то из домашних отдыхает или готовится к экзаменам в другой комнате.

Особенно удобна такая планировка молодым мамам: они могут заниматься хозяйственными делами и постоянно держать малыша под присмотром.

Вторая особенность - это гибкость. Евроквартира - настоящий простор для дизайнерских решений. Хозяева могут самостоятельно поделить пространство с помощью гипсокартона или мебели, например, сквозного стеллажа.

Третий важный момент - доступная цена. Объединение кухни и гостиной позволяет обойтись без лишних коридоров, поэтому площадь таких квартир немного меньше обычных двушек и трешек, что позволяет уменьшить цену.

К тому же сейчас компания «Термодом» предлагает покупателям евродвушки в сданном доме на Олимпийской, 10, по цене от 32 300 рублей за квадратный метр при полной оплате стоимости жилья сразу.

Также возможна рассрочка от застройщика без первоначального взноса: беспроцентная на два года и на пять лет под 10% годовых. Например, евродвушка площадью 49,8 кв. м будет стоить 1 млн 590 тыс. рублей.

Количество квартир ограничено. Телефон офисов продаж - 8 (8412) 28-28-28, адреса: ул. Радужная, 1; Московская, 107; проспект Строителей, 82.