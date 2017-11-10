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Общество | В 2017 году более 160 000 человек обратились в ЦОКи «ТНС энерго Пенза»

10.11.2017|16:56
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За десять месяцев 2017 года в центры обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза» обратились 168 639 человек.

Помимо приема платежей, сотрудники центров консультируют клиентов по различным темам, связанным с электроснабжением. Ежемесячно более 16 тысяч потребителей узнают ответы на все волнующие вопросы в сфере снабжения электроэнергией непосредственно в ЦОКах компании.

Наиболее распространенными являются вопросы по расчетам в квитанциях (32,8% от общего количества). Каждый третий посетитель (32,4%) обращается в центры обслуживания с просьбой проверить поступление оплаты за потребленную электроэнергию.

Также в центрах можно сообщить показания приборов учета - такой возможностью воспользовались почти 27 тысяч потребителей.

Кроме того, клиенты активно интересуются наличием задолженности по своим лицевым счетам, получают ответы на вопросы об индивидуальных приборах учета энергии.

Пользуются популярностью и электротехнические товары, которые предлагаются посетителям в центрах обслуживания. Работа самих центров выстроена таким образом, чтобы каждый клиент мог решить все вопросы максимально быстро и сэкономить свое время.

Повышение качества обслуживания является одним из приоритетных направлений в работе ООО «ТНС энерго Пенза», поэтому анализ тематики обращений и удовлетворенности клиентов качеством полученных консультаций проводится постоянно.

Наряду с очным обслуживанием потребители оценили удобство предлагаемых компанией интернет-сервисов. Весь спектр услуг гарантирующего поставщика электроэнергии можно получить, не выходя из дома.

«Мы стремимся создать для клиентов оптимальные условия, чтобы взаимодействие с компанией было простым и комфортным. Поэтому нашим потребителям предлагаются современные дистанционные сервисы: личный кабинет на сайте, мобильное приложение, электронная квитанция. Растущая популярность этих сервисов наилучшим образом подтверждает их удобство и востребованность», - отмечает первый заместитель генерального директора ООО «ТНС энерго Пенза» Вениамин Африканов.

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