10.11.2017 | 12:53

10 ноября, в свой профессиональный праздник, действующие сотрудники полиции приняли поздравления. Сегодня тех, кто стоит на страже покоя граждан, в Пензенской области более 6 тысяч человек.

Благодаря слаженной работе этих людей Пензенская область считается одним из самых спокойных регионов не только Приволжского федерального округа, но и России в целом и продолжает повышать свои позиции в этом рейтинге.

Количество преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 8%. В частности, число тяжких и особо тяжких правонарушений сократилось на 16%. Стоит отметить, что стали меньше воровать, совершать разбои и вымогательства. Раскрываемость преступлений выросла и составляет 75%.

«От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел. Благодарю вас за добросовестную службу! Не жалея сил и времени, вы стоите на страже порядка жителей Пензенской области, ведете непримиримую войну с преступностью, оберегаете покой и безопасность граждан. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!» - произнес торжественную речь начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев.