10.11.2017 | 18:34

Пензенские полицейские отметили свой профессиональный день в драматическом театре. В фойе собрались и действующие полицейские, и те, кто проработал не один десяток лет в милиции.

Василий Николаев свято хранит свой мундир, лацканы которого украшают медали.

«Пришел я на работу в милицию в 1957 году по окончании юридического факультета Казанского университета. Для меня сегодняшний День сотрудников органов внутренних дел 55-й по счету», - рассказал ветеран милиции.

В настоящее время в системе органов внутренних дел трудится более шести тысяч человек. Вместе с мужчинами с преступностью борются и представительницы слабого пола.

«В органах я 25 лет в целом, 20 из них - в следствии. Погоны для меня - это смысл жизни, поэтому я очень благодарна своим родителям, которые в свое время дали мне возможность выбора, я пошла именно в юридическом направлении», - поделилась заместитель начальника УМВД России по Пензенской области Галина Шабаева.

Полицейские круглосуточно стоят на защите интересов и безопасности граждан, пресекают нарушения, раскрывают преступления. Некоторые из них несут службу на Северном Кавказе.

«Современные условия предъявляют высокие требования к сотрудникам органов внутренних дел. Человек в полицейской форме представляет власть, закон, справедливость, именно в нем граждане видят гарант спокойствия и уверенности в собственной безопасности», - подчеркнул начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев.

В этот день почтили минутой молчания тех, кто погиб при исполнении служебного долга. А отличившихся в работе поощрили наградами различного уровня.