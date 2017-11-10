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Общество | С 10 ноября увеличился штраф для водителей, не пропускающих пешеходов

10.11.2017|12:21
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С пятницы, 10 ноября, вступили в силу изменения, внесенные в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Теперь за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или велосипедистам, пользующимся преимуществом, водителей будут штрафовать на 1 500 - 2 500 рублей.

«Изменения внесены в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья пешеходов как наиболее уязвимой категории участников дорожного движения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

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Гость|10.11.2017 12:27|

Обещали и пешеходам,нсрушающим увеличить до 2500?!

Гость|10.11.2017 12:33|

Осталось объяснить инспекторам термин "Уступить дорогу".

Если я проеду по пешеходному переходу, и своим проездом не заставлю пешехода изменить скорость или направление движения - я ничего не нарушил.

И это должен запомнить каждый водитель! НУ и регистратор иметь обязательно!

Гость|10.11.2017 12:36|

Гость писал(a):

Осталось объяснить инспекторам термин "Уступить дорогу".
Достаточно возить с собой ПДД. Там этот термин чётко прописан.

Гость|10.11.2017 12:38|

Гость писал(a):

Достаточно возить с собой ПДД. Там этот термин чётко прописан
инспектора могут понять прочитанное??? Он только понимают только то, что говорят им на разводе.

Гость|10.11.2017 12:39|

"Уступить дорогу (не создавать помех)" - требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.

Гость|10.11.2017 12:45|

а почему расстояние между пешеходными переходами на проспекте Строителей около Проспекта и проспект Строителей 67 составляет порядка киломметра

как там инвалиды с палочками будут ходить от пешеходного перехода до пешеходного перехода

на площади то есть пешеходные переходы на расстоянии почти киллометр

краски чтоли купить нужно

Гость|10.11.2017 12:46|

когда же служба собственной безопасности ГИБДД разъяснит своим инспекторам, что незаконная остановка за якобы непропуск пешехода - является нарушением законодательства и объяснит, что хамить водителям нельзя - они обижаются со всеми вытекающими последствими

Гость|10.11.2017 12:48|

Когда в эту службу будет поток жалоб, тогда и объяснит

Гость|10.11.2017 12:51|

гайцы в предвкушении потирают жирные ручонки

Гость|10.11.2017 12:51|

гайцы будут плакать у прокурора....

Гость|10.11.2017 12:53|

пункт 14.1

переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть.

при трех полосах в одну и другую сторону, если пешеход только вступил на встречной полосе первого ряда, водитель ехавший по первой полосе встречки, уже обязан пропустить. а "Если я проеду по пешеходному переходу, и своим проездом не заставлю пешехода изменить скорость или направление движения - я ничего не нарушил." - это ошибка. будет штраф.

Гость|10.11.2017 12:58|

Гость писал(a):

пункт 14.1

переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть.

при трех полосах в одну и другую сторону, если пешеход только вступил на встречной полосе первого ряда, водитель ехавший по первой полосе встречки, уже обязан пропустить. а "Если я проеду по пешеходному переходу, и своим проездом не заставлю пешехода изменить скорость или направление движения - я ничего не нарушил." - это ошибка. будет штраф.

Ты дурак? Если ты переходишь или вступил, то тебя обязаны не пропустить, а уступить дорогу. Уступить дорогу - читай выше, там все уже написали.

Гость|10.11.2017 12:59|

Гость писал(a):

пункт 14.1

переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть.

при трех полосах в одну и другую сторону, если пешеход только вступил на встречной полосе первого ряда, водитель ехавший по первой полосе встречки, уже обязан пропустить. а "Если я проеду по пешеходному переходу, и своим проездом не заставлю пешехода изменить скорость или направление движения - я ничего не нарушил." - это ошибка. будет штраф.

да, это какой то генералишко в своем письме писал, и гайцы теперь этим пользуются

Гость|10.11.2017 12:59|

penzainform.ru писал(a):

в целях обеспечения безопасности
Нужно не размер штрафа повышать, а делать наказание неотвратимым. А сейчас на пензенских дорогах хаос, а гибдд дела нет, у них палки.

Гость|10.11.2017 13:00|

Чёт Пензаинформ даже заголовок поменяли

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Имя: Гость
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