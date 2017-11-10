10.11.2017 | 12:21

С пятницы, 10 ноября, вступили в силу изменения, внесенные в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Теперь за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или велосипедистам, пользующимся преимуществом, водителей будут штрафовать на 1 500 - 2 500 рублей.

«Изменения внесены в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья пешеходов как наиболее уязвимой категории участников дорожного движения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.