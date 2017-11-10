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Общество | Россельхознадзор обязал пищевиков перейти на систему «Меркурий»

10.11.2017|17:21
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До 1 января все юридические лица, имеющие отношение к обороту продуктов питания (сельскохозяйственные предприятия, школы, детские сады, столовые, бары, рестораны, ярмарки, магазины и многие другие), должны познакомиться с «Меркурием». Это электронная система оформления документов.

На одном из предприятий, где занимаются изготовлением колбасных изделий, врачи уже год как не выписывают вручную ветеринарные свидетельства, а вносят данные в компьютер.

«Поначалу, конечно, всегда сложно любое дело начинать, а когда уже приступаешь к работе, то получается довольно-таки быстро. На оформление сейчас (хотя опыт не такой уж и большой у нас) уходит в среднем три-четыре минуты», - отметил государственный врач Пензенской городской станции по борьбе с болезнями животных Виктор Сайганов.

Чтобы все получалось так же легко, фирмам и организациям необходимо зарегистрироваться в электронной системе.

«Для этого на сайте Россельхознадзора имеются шаблоны заявлений. Их нужно будет заполнить и предоставить в территориальное управление Россельхознадзора», - объяснила специалист ведомства Анна Михайловская.

На знакомство с нововведением государство давало несколько лет, но большая часть предпринимателей общение с «Меркурием» проигнорировала. Теперь же, если они не исправят ситуацию до января, могут возникнуть проблемы.

«К ним без документов будет поступать продукция, а это является нарушением и влечет за собой наказание в виде административного штрафа от трех до ста тысяч рублей», - добавила Анна Михайловская.

На обычных потребителях все эти изменения не отразятся.

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