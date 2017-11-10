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Общество | Прокуратура выявила нарушения закона в трех школах Пензы

10.11.2017|11:09
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В трех школах Пензы выявлены нарушения требований законодательства об образовании. Структура программ в СОШ № 58, 49 и 17 не соответствовала требованиям нормативных правовых актов.

В частности, в 58-й школе количество часов на изучение русского языка в утвержденной учреждением программе начального общего образования не соответствовало количеству часов в учебном плане и расписании занятий.

Старший помощник прокурора области Светлана Артамонова пояснила ИА «ПензаИнформ», что в плане имел место лишний час, которого не было в образовательной программе, то есть на деле у учеников было на один урок больше, чем положено.

Однако при этом отмечается, что утвержденная программа не дотягивала до федерального стандарта по количеству часов, выделенных на изучение русского языка, так что за счет «лишнего» часа эта нехватка компенсировалась.

Нарушение же вышеуказанных учреждений выразилось в несвоевременном внесении изменений в программы в связи с новыми положениями ФГОС.

Кроме того, в СОШ № 58 отсутствовала разработанная и утвержденная программа среднего общего образования.

«В связи с выявленными нарушениями прокурором района в адрес директоров образовательных учреждений внесены представления, которые находятся на рассмотрении», - резюмировала Светлана Артамонова.

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Гость|10.11.2017 11:18|

А в 49 какие нарушения?

Гость|10.11.2017 11:19|

Какой кошмар!!!!!!! Страшнейшее нарушение!!!!!

Гость|10.11.2017 11:24|

А правда, что за каждый детский рисунок учителя отчитываются в гороно, минобр и прокуратуту? Больше бумаги разноформатной!

Гость|10.11.2017 11:31|

А может учитель задать на дом новую тему, самим там поизучать, а она будет спрашивать после каникул?

Гость|10.11.2017 11:35|

В детские сады зайдите!!! Вот где ужас!!!

Гость|10.11.2017 11:52|

А сколько уроков пропускают дети из-за разного рода политмероприятия. То на демонстрацию выгонят,то на уборку территорий во время учебных занятия,то капсулы вскрывают. Это прокуроров не интересует?! Лучше бы ремонтами школ поинтересовались-соотвествует ли школа стандартам безопасности и комфорта обучения.

Гость|10.11.2017 11:53|

Гость писал(a):

А в 49 какие нарушения?
Там одно - к школе подойти не возможно, строительство так и продолжается, забор уже поставили, грязь развезли. Дети ходят через парковку, а нетерпеливые водители им гудят и матерят

Гость|10.11.2017 11:56|

penzainform.ru писал(a):

Нарушение же вышеуказанных учреждений выразилось в несвоевременном внесении изменений в программы в связи с новыми положениями ФГОС.
овации нашей доблестной прокуратуре! борются со злом!

Гость|10.11.2017 11:57|

надо было еще наличие бычков и пустых бутылок на территории школы проверить

Гость|10.11.2017 12:00|

Прокуроров интересует в том числе и создание видимости своей работы. Как и большинство чинуш.Они деньги за это получают и не хилые.

Гость|10.11.2017 12:03|

Прочитал.

Сарказм,ирония,стёб.

Три в одном.

Гость|10.11.2017 12:03|

А что в школе №60 все прекрасно?

Гость|10.11.2017 12:03|

Лучше бы проверили законность этой самой стройки у 49 школы, Или только когда все дворовое пространство будет огорожено и не доступно для прохода к школе детей и родителей, они зашевелятся?

Гость|10.11.2017 12:07|

Русский язык у них лишний! А в лицее №2 в 9 классе преподают ИСКУССТВО! На хрен оно надо! Лучше бы этот лишний час занимались подготовкой к ГИА. И три физ-ры... Ну кому они упёрлись эти три часа типа физвоспитания?!

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