10.11.2017 | 11:09

В трех школах Пензы выявлены нарушения требований законодательства об образовании. Структура программ в СОШ № 58, 49 и 17 не соответствовала требованиям нормативных правовых актов.

В частности, в 58-й школе количество часов на изучение русского языка в утвержденной учреждением программе начального общего образования не соответствовало количеству часов в учебном плане и расписании занятий.

Старший помощник прокурора области Светлана Артамонова пояснила ИА «ПензаИнформ», что в плане имел место лишний час, которого не было в образовательной программе, то есть на деле у учеников было на один урок больше, чем положено.

Однако при этом отмечается, что утвержденная программа не дотягивала до федерального стандарта по количеству часов, выделенных на изучение русского языка, так что за счет «лишнего» часа эта нехватка компенсировалась.

Нарушение же вышеуказанных учреждений выразилось в несвоевременном внесении изменений в программы в связи с новыми положениями ФГОС.

Кроме того, в СОШ № 58 отсутствовала разработанная и утвержденная программа среднего общего образования.

«В связи с выявленными нарушениями прокурором района в адрес директоров образовательных учреждений внесены представления, которые находятся на рассмотрении», - резюмировала Светлана Артамонова.