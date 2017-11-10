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Общество | Причиной эвакуации гимназии № 44 стало ЧП на соседнем предприятии

10.11.2017|15:57
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В пятницу, 10 октября, на Пензенском дрожжевом заводе около полудня раздался сильный хлопок. Учащихся соседней гимназии № 44 немедленно эвакуировали в Дом культуры железнодорожников, где напуганные дети дожидались своих родителей.

«Нам сказали перед началом четвертого урока, что нужно срочно собирать вещи и уходить. Школа тряслась, все испугались, паниковали, но потом все достаточно быстро успокоилось», - рассказал один из гимназистов.

«Позвонили, попросили приехать и забрать ребенка. Учителя говорят, что во время урока случился взрыв, так что вся школа подпрыгнула, потом началась эвакуация», - прокомментировал один из родителей, которому пришлось забрать своего ребенка раньше времени.

О мощности хлопка говорят не только очевидцы происшествия - на первом и втором этажах здания выбило стекла. По сообщениям Следственного управления следственного комитета России по Пензенской области в результате инцидента никто не пострадал. Руководство завода пока не дает никаких комментариев случившемуся.

На месте ЧП работала следственная группа, которая должна выяснить причины произошедшего хлопка. По неофициальным сведениям на территории мероприятия разорвало емкость.

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Гость|10.11.2017 20:01|

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