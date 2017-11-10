10.11.2017 | 13:56

Воспитатель из Пензы Маргарита Ежова стала лауреатом конкурса профессионального мастерства, где за звание воспитателя года России борются представители 75 регионов.

Маргарита Ежова преподает физическую культуру в пензенском детском саду № 57.

«Она успешно прошла два конкурсных испытания (мастер-класс, мероприятие с детьми) и в числе 10 лучших конкурсанток стала лауреатом Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2017 году», - сообщили в Управлении образования г. Пензы.

В субботу, 11 ноября, пройдет финал конкурса. Лауреаты проведут открытую лекцию и ток-шоу «Профессиональный разговор».