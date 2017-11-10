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Общество | Пензячка получила телевизор в подарок от телеканала «Домашний»

10.11.2017|16:13
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Телеканал «Домашний» радует своих зрителей не только захватывающими фильмами, увлекательными сериалами, познавательными программами и интересными шоу, но еще и подарками. Один из таких подарков достался Марине Тимофеевой.

«Телерадиокомпания «Наш дом» по поручению нашего сетевого партнера - телеканала «Домашний» -поздравляет вас и вручает вам приз за участие в акции «Домашний дарит подарки», - торжественно преподнес презент директор ООО «ТРК «Наш дом» Александр Зенков.

Победительница акции рассказала, что такой презент для ее семьи как нельзя кстати: отпадет необходимость бороться за пульт телевизора.

«Планируем ремонт, то есть переезд, как раз думали закупать технику», - рассказала победительница акции.

Телерадиокомпания «Наш дом» пять лет плодотворно сотрудничает с телеканалом «Домашний», который также ориентирован на сохранение семейных ценностей. И это очень важно для зрителей.

«Желаю, чтобы было больше времени на себя, больше времени смотреть любимые передачи на «Домашнем», больше времени проводить в кругу семьи, чтобы ничего не мешало, никакие проблемы и сложности», - добавила Марина Тимофеева.

«Смотрите телеканал «Домашний», участвуйте в розыгрышах, акциях, получайте призы! Хорошего всем настроения!» - пожелал пенезенцам Александр Зенков.

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