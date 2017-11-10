10.11.2017 | 13:20

Жители дома № 115 на проспекте Победы живут без горячей воды более двух месяцев. Эта проблема коснулась владельцев квартир в подъездах с 4-го по 7-й.

Ситуация сложилась непростая. Управляют домом два ТСЖ. Первый, второй и третий подъезды обслуживает «Рубин-2», а остальные находятся в ведомстве ТСЖ «Рубин».

Рядом с высоткой расположился тепловой пункт, который согласно документам находится на балансе организации «Рубин-2». Но некоторые представители соседнего ТСЖ не желают этого признавать.

«В настоящее время он находится на праве собственности ТСЖ «Рубин-2». И кто это подписывал? Прокуратура? Ну не знаю, не знаю...» - высказал сомнения в подлинности документов член ТСЖ «Рубин» Сергей Емельянов.

Оборудование, поставляющее кипяток в квартиры под управлением ТСЖ «Рубин», вышло из строя и нуждается в ремонте. «Рубин-2» не хочет вкладывать в это деньги (впрочем, как и жильцы). Страдающие от отсутствия горячего водоснабжения люди пытаются передать сети в другие руки, но пока безуспешно.

«Пусть отдают городу. Пожалуйста, мы не против, но нас-то пусть оставят в покое. Пусть подпишут с нами мировое соглашение», - выразила свое мнение председатель ТСЖ «Рубин-2» Людмила Рыжова.

Представители различных органов, куда обращались жители, рекомендуют собственникам решать проблему самостоятельно, на условиях софинансирования или каким-то другим образом. Главное, не затягивать: скоро зима, а это не самое подходящее для ремонта время.